Palmeiras recupera velhos heróis e vê ascensão de reservas em reta decisiva

O Palmeiras voltou a engatar uma sequência positiva após período de oscilação e viu antigos destaques retomarem posição protagonismo na equipe em meio à reta decisiva da temporada, em que o clube disputa os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Entre os nomes, um se destaca: Raphael Veiga. Em ano de maior instabilidade com a camisa alviverde desde que se fixou como titular, o camisa 23 conviveu com lesões ao longo de 2025, que o afastaram dos gramados. Capitão silencioso do time de Abel Ferreira, o meia voltou a receber oportunidades, seja entre os onze iniciais ou saindo do banco de reservas, e teve sua partida de maior destaque na classificação diante da LDU.

Acionado pela comissão técnica no segundo tempo, Veiga marcou os últimos gols da goleada por 4 a 0 sobre os equatorianos. Primeiro, arrancou do meio de campo e finalizou dentro da pequena área, revertendo a vantagem da LDU no placar agregado. Minutos depois, converteu o pênalti que garantiu a vaga na final.

Foi na marca da cal, inclusive, que Veiga viveu o período de maior turbulência no ano. Ainda no Campeonato Paulista, o meio-campista desperdiçou uma cobrança na final contra o Corinthians, que acabou conquistando o título estadual.

— Eu já acertei, já falhei momentos decisivos, mas sempre vou ser um cara que eu vou dar a minha cara a tapa, não interessa. Se precisa que alguém erre, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas quando é para acertar, eu vou acertar. Estou feliz, não faço nada sozinho — afirmou o camisa 23, após jogo contra a LDU.

Outro nome que voltou a mostrar regularidade é o zagueiro Murilo. No Palmeiras desde 2022, o zagueiro se transformou em titular em sua segunda temporada e passou a formar dupla ao lado do capitão Gustavo Gómez.

Com a chegada de Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG, o jogador passou a revezar entre titularidade e banco de reservas, vendo o concorrente ganhar força na disputa com suas atuações no segundo semestre.

Com a saída de Veiga, assumiu a braçadeira de capitão nos minutos finais da vitória sobre o Juventude, reafirmando seu papel como uma das novas lideranças do elenco alviverde.

Reservas assumem papel de protagonistas no Palmeiras

O Palmeiras reformulou o elenco para a temporada e contratou mais de dez reforços ao custo de aproximadamente R$ 700 milhões. Entre as novidades, Carlos Miguel chegou para ser sombra do titular Weverton.

Com a lesão do goleiro, Carlos Miguel recebeu sua primeira sequência na equipe, mas iniciou sua trajetória com duas derrotas e seis gols sofridos nas duas primeiras partidas. Na sequência, no entanto, engatou três jogos sem levar gols e foi o principal destaque na vitória no Sul do país, defendendo 10 chutes adversários.

Carlos Miguel seguirá na meta alviverde nas próximas semanas e intensifica a disputa com Weverton pela titularidade. Na reta final da temporada, o Palmeiras terá oito partidas pelo Brasileirão, além da decisão da Libertadores contra o Flamengo.

Os atacantes Ramón Sosa e Bruno Rodrigues, por sua vez, começam a ganhar destaque, mesmo como reservas na visão da comissão técnica. O paraguaio precisou de algumas semanas para se adaptar ao futebol brasileiro após passagem pela Inglaterra e marcou o gol que iniciou a virada do Palmeiras sobre a LDU.

Bruno Rodrigues, por sua vez, voltou a marcar no domingo, seu segundo desde o retorno aos gramados após longo período de recuperação de múltiplas lesões no joelho. Abel Ferreira vê o elenco do Palmeiras ganhar ainda mais força na reta final de temporada, onde o clube permanece na disputa por dois títulos com o Flamengo.

— Disse aos que ficaram de fora que tinha a certeza que este era o melhor 11 pra iniciar esse jogo (contra o Juventude). Daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico, mental e apenas dois dias pra recuperar a equipe era impossível que estivessem 100%. Podiam querer, mas as pernas e cabeça não iam deixar. É a vitória de uma equipe consistente, de uma equipe de maturidade emocional, vitória do todos somos um — disse Abel Ferreira.