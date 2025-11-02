Palmeiras vence Juventude com time alternativo e retorna à liderança do Brasileirão
Bruno Rodrigues e Felipe Anderson marcaram os gols do Alviverde no Alfredo Jaconi
O Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, com um time alternativo, na tarde deste domingo (2), no estádio Alfredo Jaconi, e reassumiu a liderança do Brasileirão. Bruno Rodrigues marcou no primeiro tempo, e Felipe Anderson anotou um golaço de fora da área no segundo, definindo o triunfo do Verdão em Caxias do Sul.
+ Quem fica no G4? Quem cai? Simule a reta final do Brasileirão!
Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 65 pontos, um acima do Flamengo, segundo colocado. O Juventude permaneceu com 26, na vice-lanterna, à frente apenas do último colocado Sport.
Como foi o jogo entre Juventude e Palmeiras?
Mesmo com vários reservas em campo, o Palmeiras controlou as ações no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Juventude, porém, teve a primeira boa chegada, em chute de Nenê que parou em boa defesa de Carlos Miguel.
Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues, novidade no ataque, abriu o placar. Khellven encontrou ótimo passe para Raphael Veiga dentro da área, o camisa 23 finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante empurrar para o gol defendido por Jandrei.
Os minutos finais foram de controle da posse de bola por parte da equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral Khellven e o volante Aníbal Moreno ainda tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram as chances de ampliar o placar.
O Palmeiras voltou para o segundo tempo em vantagem e soube aproveitar a pressão sobre o adversário, que briga contra o rebaixamento. Sem se expor, o Verdão manteve o controle do meio-campo e ampliou com Felipe Anderson, em belo chute de fora da área.
Com o passar do tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de alguns titulares, como Andreas Pereira e Vitor Roque, poupados após a classificação sobre a LDU na quinta-feira.
Em atuação segura, Carlos Miguel evitou novas investidas do Juventude nos minutos finais e deixou o Alfredo Jaconi como um dos destaques do Palmeiras.
O que vem por aí?
O Juventude volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Sport, às 19h (de Brasília), fora de casa. Um dia depois, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque, às 21h30. As duas partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 0 X 2 PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 31ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 2 de novembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS);
🥅 Gols: Bruno Rodrigues e Felipe Anderson (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Wilker Angel e Caique (JUV); Aníbal Moreno (PAL);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🏁 VAR:Rodolpho Toski Marques (PR).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Formiga, Rodrigo Sam, Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Rafael Bilu (Ênio), Wilker Angel (Sforza), Caique e Peixoto; Nenê (Gilberto) e Gabriel Veron (Giovanny).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Micael), Emiliano Martínez, Felipe Anderson (Andres Pereira) e Raphael Veiga (Mauricio); Facundo Torres (Ramón Sosa) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque).
