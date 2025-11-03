Palmeiras ou Flamengo? Denílson crava campeão brasileiro: 'Com convicção'

Palmeiras e Flamengo estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e os dois venceram na 31° rodada da competição. O ex-jogador e hoje apresentador Denílson cravou quem vai levar a melhor na disputa.

Durante o programa "Fechamento Sportv", a bancada avaliava a disputa entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Para Denílson, o Verdão vai levar a melhor na competição nacional.

- Tem cinco jogos no Brasileirão até a final da Libertadores. Neste momento, pra mim não tem favorito para essa final, mas no Brasileiro eu aposto no Palmeiras. Tem um ponto a frente, pelo jeito que tem jogado. Se a pesquisa fosse no Brasileirão, eu falaria Palmeiras com convicção - comentou o apresentador.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como a Libertadores afeta a disputa entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo tem 64 pontos, e o Palmeiras lidera com 65. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.