Libertadores: Filipe Luís comenta chance de ter Pedro em Flamengo x Palmeiras

A decisão da Libertadores será apenas no fim do mês de novembro, no dia 29. No entanto, torcedores do Flamengo vivem a expectativa pelo retorno de Pedro, que se recupera de lesão no braço direito, para a decisão em Lima, no Peru. Após a vitória contra o Sport, o técnico Filipe Luís comentou a possibilidade da presença do jogador na final.

Pedro sofreu uma fratura sem desvio na ulna do braço direito. Sem necessidade de cirurgia, o jogador ficará com o membro imobilizado para calcificar o osso. Em média, a tendência é que a recuperação leve seis semanas.

— Não sou médico, mas já quebrei braço, perna, tudo que é osso… São seis semanas. Está muito ajustado para o Pedro chegar na semana da final, mas, considerando a recuperação acelerada que ele teve no joelho — iniciou Filipe Luís.

Pedro durante jogo do Flamengo (Foto: Mauro Pimentel/ AFP)

— Ele é um homem de fé, e todos acreditamos que ele consiga essa proeza. Sem colocar prazo nem pressão, o mais importante é que ele esteja bem para conseguir performar — completou Pedro.

A lesão de Pedro foi no jogo de ida da semifinal da Libertadores, no dia 22 de outubro. Ou seja, com um pouco mais de um mês para o confronto com o Palmeiras em Lima.

Pedro, do Flamengo, participa de ação de publicidade sobre aceleração do processo de recuperação

Neste domingo, Pedro apareceu em um vídeo de publicidade bebendo leite para "acelerar o processo de calcificação". A ideia foi em alusão a declaração do jornalista Carlos Eduardo Eboli, que deu a ideia.

Pedro em ação de publicidade (Foto: Divulgação)

