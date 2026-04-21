Flamengo ultrapassa São Paulo e é o novo líder em ranking do Brasileirão
Rubro-negro agora é o clube que mais pontuou na história dos pontos corridos
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Mais do que alçar a equipe à segunda colocação do Brasileirão, a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia no domingo (19) representou uma marca histórica para o clube. Pela primeira vez, o rubro-negro alcançou a liderança no ranking de pontos conquistados desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser por pontos corridos, em 2003.
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Com o triunfo sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 1.455 pontos na soma da competição por pontos corridos. A liderança histórica era do São Paulo, que tem 1.454 pontos. Foi a derrota de virada para o Vasco por 2 a1 no fim de semana que permitiu que o rubro-negro chegasse à ponta.
Por levar em conta apenas a soma de pontos, o ranking é dinâmico e pode mudar a cada rodada. Mas, além de ter um ponto a mais do que o São Paulo, o Flamengo tem uma potencial vantagem adicional: tem um jogo a menos do que os paulistas, o que pode fazer com que a distância no ranking aumente.
Em relação aos demais, Flamengo e São Paulo têm grande distância. O terceiro colocado no ranking é o Palmeiras, que tem 100 pontos a menos que o líder.
Ranking de pontos conquistados no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):
- 1455 - Flamengo (905 jogos)
- 1454 - São Paulo (906 jogos)
- 1355 - Palmeiras (822 jogos)
- 1341 - Internacional (868 jogos)
- 1322 - Corinthians (868 jogos)
- 1312 - Fluminense (906 jogos)
- 1297 - Santos (868 jogos)
- 1289 - Atlético-MG (867 jogos)
- 1240 - Grêmio (826 jogos)
- 1212 - Cruzeiro (792 jogos)
- 1177 - Athletico-PR (830 jogos)
- 1089 - Botafogo (783 jogos)
Clubes com mais vitórias no período
- 404 - Flamengo (905 jogos)
- 402 - São Paulo (906 jogos)
- 383 - Palmeiras (822 jogos)
- 371 - Internacional (868 jogos)
- 360 - Fluminense (906 jogos)
- 355 - Corinthians (868 jogos)
- 355 - Santos (868 jogos)
- 354 - Atlético-MG (867 jogos)
- 344 - Grêmio (826 jogos)
- 340 - Cruzeiro (792 jogos)
- 326 - Athletico-PR (830 jogos)
- 292 - Botafogo (783 jogos)
Fonte: CBF
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