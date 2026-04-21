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Flamengo ultrapassa São Paulo e é o novo líder em ranking do Brasileirão

Rubro-negro agora é o clube que mais pontuou na história dos pontos corridos

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
08:58
Pedro recebe destaque após atuação contra Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraCom Pedro, Flamengo alcança se torna o clube que mais pontuou no Brasileirão desde 2003 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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Mais do que alçar a equipe à segunda colocação do Brasileirão, a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia no domingo (19) representou uma marca histórica para o clube. Pela primeira vez, o rubro-negro alcançou a liderança no ranking de pontos conquistados desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser por pontos corridos, em 2003.

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Com o triunfo sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 1.455 pontos na soma da competição por pontos corridos. A liderança histórica era do São Paulo, que tem 1.454 pontos. Foi a derrota de virada para o Vasco por 2 a1 no fim de semana que permitiu que o rubro-negro chegasse à ponta.

Por levar em conta apenas a soma de pontos, o ranking é dinâmico e pode mudar a cada rodada. Mas, além de ter um ponto a mais do que o São Paulo, o Flamengo tem uma potencial vantagem adicional: tem um jogo a menos do que os paulistas, o que pode fazer com que a distância no ranking aumente.

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Em relação aos demais, Flamengo e São Paulo têm grande distância. O terceiro colocado no ranking é o Palmeiras, que tem 100 pontos a menos que o líder.

Flamengo e São Paulo travam duelo particular em ranking de pontos do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo e São Paulo travam duelo particular em ranking de pontos do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ranking de pontos conquistados no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

    1.
  1. 1455 - Flamengo (905 jogos)
    2. 2.
  2. 1454 - São Paulo (906 jogos)
    3. 3.
  3. 1355 - Palmeiras (822 jogos)
    4. 4.
  4. 1341 - Internacional (868 jogos)
    5. 5.
  5. 1322 - Corinthians (868 jogos)
    6. 6.
  6. 1312 - Fluminense (906 jogos)
    7. 7.
  7. 1297 - Santos (868 jogos)
    8. 8.
  8. 1289 - Atlético-MG (867 jogos)
    9. 9.
  9. 1240 - Grêmio (826 jogos)
    10. 10.
  10. 1212 - Cruzeiro (792 jogos)
    11. 11.
  11. 1177 - Athletico-PR (830 jogos)
    12. 12.
  12. 1089 - Botafogo (783 jogos)

Clubes com mais vitórias no período

    1.
  1. 404 - Flamengo (905 jogos)
    2. 2.
  2. 402 - São Paulo (906 jogos)
    3. 3.
  3. 383 - Palmeiras (822 jogos)
    4. 4.
  4. 371 - Internacional (868 jogos)
    5. 5.
  5. 360 - Fluminense (906 jogos)
    6. 6.
  6. 355 - Corinthians (868 jogos)
    7. 7.
  7. 355 - Santos (868 jogos)
    8. 8.
  8. 354 - Atlético-MG (867 jogos)
    9. 9.
  9. 344 - Grêmio (826 jogos)
    10. 10.
  10. 340 - Cruzeiro (792 jogos)
    11. 11.
  11. 326 - Athletico-PR (830 jogos)
    12. 12.
  12. 292 - Botafogo (783 jogos)

Fonte: CBF

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