Flamengo ultrapassa São Paulo e é o novo líder em ranking do Brasileirão

Mais do que alçar a equipe à segunda colocação do Brasileirão, a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia no domingo (19) representou uma marca histórica para o clube. Pela primeira vez, o rubro-negro alcançou a liderança no ranking de pontos conquistados desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser por pontos corridos, em 2003.

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Com o triunfo sobre o Bahia, o Flamengo chegou aos 1.455 pontos na soma da competição por pontos corridos. A liderança histórica era do São Paulo, que tem 1.454 pontos. Foi a derrota de virada para o Vasco por 2 a1 no fim de semana que permitiu que o rubro-negro chegasse à ponta.

Por levar em conta apenas a soma de pontos, o ranking é dinâmico e pode mudar a cada rodada. Mas, além de ter um ponto a mais do que o São Paulo, o Flamengo tem uma potencial vantagem adicional: tem um jogo a menos do que os paulistas, o que pode fazer com que a distância no ranking aumente.

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Em relação aos demais, Flamengo e São Paulo têm grande distância. O terceiro colocado no ranking é o Palmeiras, que tem 100 pontos a menos que o líder.

Flamengo e São Paulo travam duelo particular em ranking de pontos do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ranking de pontos conquistados no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

1 . 1455 - Flamengo (905 jogos) 2 . 1454 - São Paulo (906 jogos) 3 . 1355 - Palmeiras (822 jogos) 4 . 1341 - Internacional (868 jogos) 5 . 1322 - Corinthians (868 jogos) 6 . 1312 - Fluminense (906 jogos) 7 . 1297 - Santos (868 jogos) 8 . 1289 - Atlético-MG (867 jogos) 9 . 1240 - Grêmio (826 jogos) 10 . 1212 - Cruzeiro (792 jogos) 11 . 1177 - Athletico-PR (830 jogos) 12 . 1089 - Botafogo (783 jogos)

Clubes com mais vitórias no período

1 . 404 - Flamengo (905 jogos) 2 . 402 - São Paulo (906 jogos) 3 . 383 - Palmeiras (822 jogos) 4 . 371 - Internacional (868 jogos) 5 . 360 - Fluminense (906 jogos) 6 . 355 - Corinthians (868 jogos) 7 . 355 - Santos (868 jogos) 8 . 354 - Atlético-MG (867 jogos) 9 . 344 - Grêmio (826 jogos) 10 . 340 - Cruzeiro (792 jogos) 11 . 326 - Athletico-PR (830 jogos) 12 . 292 - Botafogo (783 jogos)

Fonte: CBF

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