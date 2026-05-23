Flamengo x Palmeiras coloca frente a frente rivais dentro e fora de campo

O Maracanã recebe neste sábado (23), às 21h (de Brasília), o duelo entre Flamengo e Palmeiras, válido pelo Brasileirão. Principais concorrentes aos títulos nacionais e continentais nos últimos anos, flamenguistas e palmeirenses convivem atualmente com um cenário de tensão política entre as diretorias. O Lance! mostra tudo o que estará em jogo no Rio de Janeiro.

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Flamengo e Palmeiras tomaram as rédeas do futebol brasileiro nos últimos anos desta década. Entre disputas de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa, as equipes vêm dominando os principais pódios do país e constantemente alternam protagonismo.

Em 2025, por exemplo, o Rubro-Negro foi campeão brasileiro e da Libertadores, superando justamente o rival na final continental. Já em 2021, o roteiro foi inverso: o Verdão venceu o adversário e ficou com o título da competição.

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Rivalidade ultrapassa os gramados e vai para a política entre as diretorias

Se a rivalidade dentro das quatro linhas é intensa, fora delas o cenário também esquentou. Por conta de seus atuais presidentes, os clubes hoje são adversários também no campo político. Seja por divergências comerciais ou por ideologias de gestão, Bap e Leila Pereira estão em lados opostos e não fazem questão de esconder isso.

Se pelo lado rubro-negro, o modelo associativo segue sendo tratado como ideal, no Palmeiras, principalmente pelo discurso de Leila, a SAF é vista não apenas como futuro, mas como presente. O tema, inclusive, vem gerando trocas de farpas públicas entre os dirigentes em entrevistas recentes.

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Mais recentemente, o principal episódio que evidenciou essa rivalidade política foi a Libra. O Flamengo chegou a um acordo com o bloco comercial, movimento que acabou culminando na saída do Palmeiras do grupo.

Confronto de compatriotas em Flamengo x Palmeiras

Falando de bola rolando, o jogo deste sábado também coloca frente a frente dois compatriotas que já estiveram do mesmo lado no passado: Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Os treinadores trabalharam juntos no Sporting nas temporadas de 2013 e 2014. Na época, o atual comandante do Flamengo dirigia a equipe principal, enquanto Abel era o técnico do time B do clube português.

Neste confronto, porém, não há rivalidade entre os treinadores, mas sim respeito mútuo. Em diversas entrevistas, tanto Jardim quanto Abel já deixaram claro o reconhecimento profissional que possuem um pelo outro.

Nas vésperas da partida deste sábado, por exemplo, o treinador rubro-negro comentou sobre sua relação com o comandante palmeirense. Anteriormente, Abel Ferreira também falou sobre Leonardo Jardim.

— Conheço o Abel há muitos anos. Quando eu estive no Sporting, o Abel era o técnico da equipe B. A partir daí, criamos uma relação de trabalho, porque eu pedia jogadores da equipe B, falávamos sobre futebol, sobre estratégia — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Abel, do Palmeiras.

Leonardo Jardim, do Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, em jogo em 2025 (Foto: Divulgação/Palmeiras)

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Equipes em momentos distintos

Dentro de campo, as equipes chegam em momentos distintos. Se por um lado o Flamengo conseguiu se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil, mudou a chave e garantiu antecipadamente a vaga na Libertadores, o Palmeiras vem de derrota pela competição continental na última semana.

Apesar disso, o time de Abel Ferreira quer ao menos pontuar no Maracanã para impedir que o adversário diminua a diferença na liderança do Brasileirão.

Atualmente, o Palmeiras lidera o torneio com 35 pontos, enquanto o Flamengo, com um jogo a menos, soma 35.

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