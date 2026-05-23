A história do Campeonato Brasileiro é repleta de confrontos épicos que moldaram a rivalidade entre as grandes potências do futebol nacional. No dia 13 de abril de 1980, uma tarde de domingo que ficou eternizada nos corações rubro-negros, o Estádio do Maracanã abriu seus portões para receber um clássico de proporções gigantescas. Válido pela segunda fase da Taça de Ouro (denominação do Campeonato Brasileiro da época), o embate colocou frente a frente o lendário esquadrão do Flamengo, que caminhava para consolidar sua geração de ouro, e o tradicional Palmeiras, sob a liderança de uma das maiores lendas do banco de reservas, Oswaldo Brandão. O Lance! relembra Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980.

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O confronto que terminou com o placar de Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980 foi uma verdadeira obra-prima do futebol ofensivo, onde a genialidade de Zico e o oportunismo de Tita regeram um espetáculo inesquecível diante de mais de 70 mil espectadores.

O início do massacre rubro-negro no histórico Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980

O técnico Cláudio Coutinho montou a equipe do Flamengo com uma mentalidade extremamente ofensiva e moderna para os padrões da época. Com uma linha de defesa sólida liderada por Rondinelli e Marinho, apoiada pela inteligência de Júnior na lateral-esquerda, o Rubro-Negro dominava as ações no meio-campo com Andrade e Paulo César Carpegiani. A proposta de jogo era clara: asfixiar o Palmeiras desde os minutos iniciais, utilizando a velocidade de Júlio César e a inteligência de Zico para municiar os atacantes. O Palmeiras, que contava com nomes experientes como o zagueiro Polozi e o atacante César, tentava se fechar em bloco baixo, mas a intensidade carioca mostrou-se implacável.

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A porteira alviverde começou a ser aberta aos 13 minutos da primeira etapa. Em uma jogada de velocidade bem articulada pelo setor ofensivo, a bola encontrou Tita em plenas condições de finalização. O atacante bateu com precisão para vencer o goleiro Gilmar, inaugurando o marcador e fazendo explodir o Maracanã. O gol deu ainda mais confiança ao Flamengo, que girava a bola com uma facilidade impressionante. Aos 33 minutos, o Galinho de Quintino deu a sua primeira grande mostra de genialidade na tarde. Zico recebeu na intermediária, limpou a marcação de Pires e finalizou com maestria para anotar o segundo gol rubro-negro. A primeira etapa encerrou-se com o placar de 2 a 0, um resultado que refletia a superioridade técnica e o domínio territorial absoluto dos donos da casa.

O festival de gols na etapa complementar do duelo no Maracanã

Se o primeiro tempo já havia apresentado um futebol vistoso por parte do Flamengo, o segundo tempo reservou uma verdadeira enxurrada de gols que transformou a partida em um atropelo histórico. Logo aos 6 minutos da etapa complementar, o árbitro assinalou pênalti a favor do Rubro-Negro após falta na área palmeirense. Zico, com a frieza que lhe era característica, assumiu a cobrança e bateu sem chances para Gilmar, anotando o terceiro do Flamengo e o seu segundo na partida. A goleada começou a tomar contornos dramáticos para a equipe paulista quando, aos 16 minutos, o lateral Toninho Baiano apareceu de forma surpreendente no ataque para balançar as redes e fazer o quarto gol carioca.

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O Palmeiras de Oswaldo Brandão parecia completamente atordoado em campo, assistindo passivamente ao toque de bola envolvente do adversário. Aos 27 minutos do segundo tempo, Tita apareceu novamente com destaque para anotar o quinto gol do Flamengo, o seu segundo no confronto. O placar de 5 a 0 traduzia perfeitamente o abismo técnico entre as duas equipes naquela tarde. Dois minutos depois, aos 29, o Palmeiras conseguiu respirar levemente através de uma cobrança de pênalti convertida por Baroninho. O gol de honra alviverde foi seguido por mais um tento paulista aos 36 minutos, marcado por Mococa (que havia entrado no lugar de Wilson), diminuindo a diferença para 5 a 2 e trazendo uma breve movimentação ao placar.

O gol de Nunes e a consagração definitiva da geração de ouro

Contudo, o Flamengo não estava disposto a encerrar o espetáculo sem o gol de seu principal centroavante. Aos 43 minutos, no apagar das luzes da partida, o "Artilheiro das Decisões" Nunes aproveitou um passe açucarado para estufar as redes do Palmeiras e decretar o placar definitivo de 6 a 2. O gol de Nunes selou uma das maiores goleadas da história do confronto interestadual, consolidando a força daquele elenco rubro-negro que, semanas mais tarde, conquistaria o primeiro título brasileiro da história do clube, iniciando uma era de domínio no futebol sul-americano e mundial.

Cláudio Coutinho aproveitou os instantes finais da partida para rodar o elenco, promovendo as entradas de Adílio na vaga de Júlio César e do jovem Reinaldo no lugar de Zico, que deixou o gramado ovacionado de pé pelos 70.389 pagantes que lotavam o templo do futebol. O apito final do árbitro mineiro Maurílio José Santiago deu início a uma festa memorável no Rio de Janeiro, com a torcida orgulhosa de uma exibição que beirou a perfeição coletiva e individual.

O impacto de Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980 na temporada

O resultado elástico teve repercussões imediatas na tabela de classificação da segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1980. Para o Flamengo, a vitória categórica serviu para enviar um recado claro a todos os concorrentes de que o time possuía o estofo, a variação tática e o talento necessários para levantar a taça nacional. A atuação de gala de Zico e Tita foi amplamente exaltada pela imprensa esportiva de todo o país, que apontava o futebol carioca como o mais vistoso e agressivo do Brasil naquele período.

Para o Palmeiras, a dura derrota no Maracanã escancarou fragilidades defensivas preocupantes que custaram caro diante de atacantes de alto nível. Oswaldo Brandão enfrentou críticas pela exposição de sua retaguarda e pela falta de poder de reação do time após sofrer os primeiros gols. O confronto Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980 permanece gravado na memória afetiva dos amantes do esporte como um verdadeiro monumento ao futebol bem jogado, simbolizando uma era onde a técnica refinada e o jogo coletivo do Flamengo de 1980 encantaram o país.

Ficha técnica - Flamengo 6 x 2 Palmeiras no Brasileirão 1980

Data: 13 de Abril de 1980 (Domingo)

13 de Abril de 1980 (Domingo) Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro (2ª Fase)

Campeonato Brasileiro - Taça de Ouro (2ª Fase) Árbitro: Maurílio José Santiago (MG)

Maurílio José Santiago (MG) Público: 70.389 pagantes

70.389 pagantes Renda: Cr$ 5.672.260,00

Gols:

Flamengo: Tita (13'/1ºT e 27'/2ºT), Zico (33'/1ºT e 6'/2ºT - Pênalti), Toninho Baiano (16'/2ºT) e Nunes (43'/2ºT)

Tita (13'/1ºT e 27'/2ºT), Zico (33'/1ºT e 6'/2ºT - Pênalti), Toninho Baiano (16'/2ºT) e Nunes (43'/2ºT) Palmeiras: Baroninho (29'/2ºT - Pênalti) e Mococa (36'/2ºT)

Cartões Amarelos:

Palmeiras: Polozi e César

Escalações:

FLAMENGO:

Raul; Toninho Baiano, Rondinelli, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani e Zico (Reinaldo); Tita, Nunes e Júlio César (Adílio).

Técnico: Cláudio Coutinho.

PALMEIRAS:

Gilmar; Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho Vicençote; Pires, Wilson (Mococa) e Jorginho (Carlos Alberto Seixas); Lúcio, César e Baroninho.

Técnico: Oswaldo Brandão.