O final dos anos 1970 reservou momentos de pura genialidade tática e técnica nos gramados brasileiros. No dia 9 de dezembro de 1979, uma tarde de domingo que ficou gravada nos anais do futebol nacional, o Estádio do Maracanã foi o palco de um dos maiores choques interestaduais daquela década. O Lance! relembra Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979.

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O Flamengo, dono de um elenco espetacular e jogando diante de sua imensa torcida no Rio de Janeiro, era apontado como o grande favorito. Contudo, do outro lado estava a Sociedade Esportiva Palmeiras, que vivia o ápice de sua organização sob o comando do revolucionário técnico Telê Santana. O histórico confronto que terminou com o placar de Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979 é considerado por historiadores e jornalistas como a maior exibição tática da "Era Telê" no Alviverde, um verdadeiro nó tático que uniu a solidez defensiva a um ataque cirúrgico e envolvente.

O nó tático e o primeiro tempo de Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979

O ambiente no Maracanã era de absoluta festa para a torcida rubro-negra, que esperava ver o craque Zico comandar mais uma vitória do Flamengo. No entanto, o Palmeiras de Telê Santana entrou em campo com uma proposta de jogo extremamente moderna. Com uma linha de defesa muito bem postada com Polozzi, Beto Fuscão e Rosemiro, o Verdão neutralizava as investidas de Tita e Cláudio Adão. No meio-campo, a pegada de Pires e Mococa dava a sustentação necessária para que Jorginho Putinatti e Jorge Mendonça organizassem as transições ofensivas em alta velocidade, expondo as fragilidades na retaguarda do time carioca, que contava com Cantareli no gol.

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A eficiência do plano de jogo paulista colheu frutos logo cedo. Aos 11 minutos da primeira etapa, em uma descida rápida e vertical pelo setor central, o brilhante meia Jorge Mendonça recebeu em plenas condições e finalizou com extrema categoria, inaugurando o marcador no Rio de Janeiro. O gol foi um verdadeiro choque de realidade para o Flamengo, que passou a deter a posse de bola territorial, mas esbarrava em uma parede alviverde. Carpegiani e Adílio tentavam acionar o Galinho de Quintino, mas a forte marcação imposta por Telê impedia o Flamengo de criar chances claras. O primeiro tempo encerrou-se com a vantagem mínima para os visitantes, desenhando uma etapa final de pura emoção e drama.

A reação de Zico e o massacre alviverde no Maracanã

A etapa complementar começou com o Flamengo pressionando de forma desordenada, empurrado pelo grito de sua torcida nas arquibancadas. A insistência carioca surtiu efeito aos 9 minutos do segundo tempo (54' no cronômetro global da partida). Em uma jogada individual de gênio, Zico venceu o goleiro Gilmar e deixou tudo igual no placar: 1 a 1. Naquele momento, parecia que o Rubro-Negro ganharia o combustível necessário para buscar a virada, mas a resposta tática do Palmeiras de Telê Santana foi imediata, mostrando a frieza e a maturidade de um time moldado para grandes desafios.

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Em vez de se retrair, o Palmeiras aproveitou os espaços generosos deixados pelo desespero do Flamengo. Telê Santana demonstrou sua visão de jogo ao promover alterações cirúrgicas, colocando em campo os suplentes Carlos Alberto Seixas e Zé Mário. Aos 24 minutos da segunda etapa (69'), Carlos Alberto Seixas aproveitou um contragolpe de manual para colocar o Verdão novamente em vantagem. O baque psicológico desestruturou completamente o Flamengo. Apenas sete minutos depois, aos 31 (76'), o lateral Pedrinho, que apoiava o ataque com muita inteligência, acertou um belo arremate para anotar o terceiro gol do Palmeiras, transformando a vitória em uma goleada incontestável em pleno Maracanã.

O gol de Zé Mário e a apoteose da 'era Telê'

Com o placar em 3 a 1 e o Flamengo totalmente entregue em campo, o Palmeiras passou a valorizar a posse de bola sob os aplausos dos torcedores paulistas presentes. O toque de bola envolvente, de pé em pé, era a marca registrada que Telê Santana implementava em suas equipes e que, anos mais tarde, encantaria o mundo na Seleção Brasileira de 1982. Baroninho e César se movimentavam constantemente, impedindo que a zaga carioca formada por Manguito e Dequinha conseguisse esboçar qualquer tipo de desarme eficaz.

No apagar das luzes, exatamente aos 45 minutos do segundo tempo (90'), o meio-campista Zé Mário, que havia entrado no decorrer da etapa complementar, coroou a exibição de gala. Ele aproveitou mais uma falha de posicionamento da retaguarda rubro-negra para estufar as redes de Cantareli e decretar o placar definitivo de 4 a 1. O gol de Zé Mário selou o massacre e sacramentou o jogo Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979 como uma das maiores exibições coletivas de um clube visitante na história do Maracanã, elevando o trabalho de Telê Santana ao status de obra de arte.

O impacto histórico do resultado para as duas equipes

O apito final do árbitro deu início a uma enorme repercussão na imprensa esportiva de todo o país. A vitória categórica do Palmeiras serviu para validar os conceitos de futebol total, posse de bola agressiva e lealdade tática defendidos por Telê Santana. O "nó tático" aplicado sobre o Flamengo mostrou que o Alviverde possuía o estofo necessário para desbancar qualquer gigante do país em seus próprios domínios. A atuação de Jorge Mendonça e Jorginho Putinatti foi amplamente elogiada, consolidando aquela tarde como o ponto alto daquela geração palmeirense.

Para o Flamengo, a dura derrota em casa serviu como um divisor de águas e um aprendizado doloroso. O revés expôs a necessidade de um maior equilíbrio defensivo nas transições rápidas, algo que a comissão técnica carioca corrigiria nos anos seguintes para construir a sua própria era de conquistas nacionais e internacionais. O confronto Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979 permanece guardado na memória afetiva dos torcedores palmeirenses como o sinônimo perfeito de organização, coragem e brilhantismo tático, a maior e mais bela tarde da inesquecível "Era Telê Santana" no Parque Antarctica.

Ficha técnica - Flamengo 1 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1979

Data: 09 de Dezembro de 1979 (Domingo)

09 de Dezembro de 1979 (Domingo) Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Campeonato Brasileiro de 1979

Gols:

Palmeiras: Jorge Mendonça (11'/1ºT), Carlos Alberto Seixas (69' - 24'/2ºT), Pedrinho (76' - 31'/2ºT) e Zé Mário (90' - 45'/2ºT)

Jorge Mendonça (11'/1ºT), Carlos Alberto Seixas (69' - 24'/2ºT), Pedrinho (76' - 31'/2ºT) e Zé Mário (90' - 45'/2ºT) Flamengo: Zico (54' - 9'/2ºT)

Escalações:

FLAMENGO:

Cantareli; Toninho Baiano, Manguito, Dequinha e Tita; Zico, Adílio (Carlos Henrique) e Carpegiani; Reinaldo (Beijoca), Cláudio Adão e Júlio César Urigeller.

Técnico: Comissão Técnica / Diretoria.

PALMEIRAS:

Gilmar; Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi e Pedrinho; Pires, Mococa e Jorginho Putinatti; César, Jorge Mendonça (Carlos Alberto Seixas) e Baroninho (Zé Mário).

Técnico: Telê Santana.