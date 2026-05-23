Remo e Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão

Remo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). O confronto, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo REM CAP Brasileirão 17ª rodada Data e Hora domingo (24), às 16h (horário de Brasília) Local Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

O Remo, que ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, chega ao confronto precisando do triunfo para sair da zona da degola. O Leão Azul vive seu melhor momento no campeonato, com uma sequência de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate. O técnico Léo Condé deve contar com todos os jogadores à disposição, com destaque para Alef Manga e Vitor Bueno, que têm sido fundamentais nessa sequência da equipe.

Por outro lado, o Athletico-PR, mesmo ocupando a 5ª colocação, com 24 pontos, chega pressionado ao confronto por não vencer há três partidas no Campeonato, com dois empates e uma derrota. O comandante Odair Hellmann conta com dificuldades para escalar a equipe. Por conta de problemas com lesão e questões físicas, o Furacão não terá à disposição Esquivel, Léo Derik, Terán e Luiz Gustavo. Além dos quatro jogadores, o volante Portilla foi liberado para se apresentar à seleção da Colômbia, visando à preparação para a Copa do Mundo, e também não enfrentará o Remo. Em contrapartida, Julimar está recuperado de lesão e volta a ser opção.

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Retrospecto do confronto

O histórico entre Remo e Athletico-PR é favorável à equipe paranaense. Em oito confrontos oficiais, o Furacão venceu seis vezes, o Leão triunfou em uma oportunidade e quatro partidas terminaram empatadas.

No Magueirão, porém, o Remo leva vantagem. Em três partidas disputadas, o Leão Azul conta com uma vitória e dois empates, consolidando o estádio como um ambiente historicamente complicado para o Furacão.

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Mangueirão, estádio em que ocorrerá o confronto entre Remo x Athletico-PR (Foto: Samara Miranda/Remo)

Tudo sobre Remo x Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Remo 🆚 Athletico-PR

17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: domingo (24), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

📺 VAR: José Cláudioo Rocha Filho (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Remo (Técnico: Léo Condé): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, José Welison e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann): Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Felipinho e Claudinho; Bruno Zapelli (João Cruz), Mendoza e Viveros.

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