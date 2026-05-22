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Flamengo e Palmeiras escrevem mais um capítulo da principal rivalidade nacional da última década neste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. O último encontro foi na final da Libertadores, em novembro, quando o Rubro-Negro levou a melhor e se sagrou o primeiro clube brasileiro tetracampeão continental. A decisão, contudo, foi apenas o ponto alto do domínio sobre o rival em embates recentes.

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Os últimos 10 confrontos mostram superioridade do Flamengo: são cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas no período, desde 2023. A vantagem, contudo, é ainda maior em jogos do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras não vence o rival na principal competição nacional desde 2017, quando levou a melhor por 2 a 0 no Allianz, atual Nubank Parque. De lá para cá, o Flamengo sustenta uma escrita de 18 jogos sem perder para o Alviverde pelo Brasileirão: são oito vitórias e 10 empates.

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Em duelos com mando da equipe carioca, a invencibilidade dura ainda mais tempo. A última vitória do Palmeiras na casa do rival, considerando todas as competições, aconteceu em junho de 2016, há quase 10 anos. Foram seis vitórias e quatro empates do Flamengo no período.

Flamengo tem vantagem diante do Palmeiras em retrospectos recentes (Arte: Lance!)

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Ao lado de Arrascaeta, maior carrasco no clássico

O Flamengo chega para o confronto liderado pela boa fase de Pedro na temporada. O centroavante soma 18 gols em 30 partidas em 2026 e fez o gol da vitória da equipe no último jogo, diante do Estudiantes.

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— O Pedro é um jogador especial, e acho que no Brasil não há nenhum outro com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza, há jogadores mais rápidos do que ele, jogadores mais fortes do que ele. Mas, em termos de repertório técnico… Tive um jogador que foi o Berbatov (ex-Manchester United), que se associava muito à qualidade que o Pedro tem. Por isso… é uma pena não vê-lo nesta chamada à Seleção — disse o técnico Leonardo Jardim sobre o camisa 9.

Agora, Pedro encara pela primeira vez no ano o Palmeiras, uma das principais vítimas dele com a camisa rubro-negra. Desde que chegou à Gávea, Pedro já marcou oito vezes contra o rival — apenas o Fluminense levou mais gols do artilheiro, com nove bolas nas redes.

Desfalque por lesão na final da Libertadores, o centroavante foi decisivo para o Flamengo na última vez que enfrentou o Verdão. O duelo no segundo turno do Brasileirão de 2025 definiu os rumos daquele campeonato, conquistado pelo Rubro-Negro. Pedro teve grande atuação, com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 2 no Maracanã.

Após a vitória sobre o Estudiantes, o atacante falou sobre o confronto de sábado contra o maior rival:

— Todo jogo é uma guerra. O Flamengo tem uma exigência muito grande pelo elenco, pela grandeza do clube também. Todo jogo a gente lida como uma guerra, e sábado vai ser mais uma, como foi hoje também. Trabalhar para evoluir e buscar sempre melhorar para ganhar cada jogo que a gente tem pela frente — afirmou.

Pedro é o principal artilheiro do Flamengo no confronto com o Palmeiras desde 2019, o ano mágico do clube, empatado com Gabigol e Arrascaeta. Vale lembrar, contudo, que o camisa 9 chegou à Gávea apenas em 2020.

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Participações em gols pelo Flamengo contra o Palmeiras desde 2019

14 - Arrascaeta (8 gols + 6 assistências) 10 - Pedro (8 gols + 2 assistências) 9 - Gabigol (8 gols + 1 assistência) 3 - Ayrton Lucas (1 gol + 2 assistências) 2 - Michael (2 gols) 2 - Luiz Araújo (1gol + 1 assistência) 1 - Danilo (1 gol) 1 - Jorginho (1 gol)

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Danilo comemora o gol do Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

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