Matheus Pereira dá show, Cruzeiro atropela o Barcelona-EQU e garante classificação na Libertadores; dê suas notas
As equipes se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos
O Cruzeiro deu show para os 55.724 torcedores presentes no Mineirão na noite desta quinta-feira (28) e atropelou o Barcelona-EQU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os gols de Matheus Pereira (2x), Christian e Sinisterra, a Raposa fez 4 a 0 e carimbou sua vaga para as oitavas de final.
Cruzeiro domina primeiro tempo, mas sai com vantagem mínima
Logo aos cinco minutos, o Cruzeiro abriu o placar com um gol muito parecido com feito na primeira fase, no Equador. Pela direita, Fagner fez lançamento para Matheus Pereira, de cabeça, fazer 1 a 0. Com a vantagem, a Raposa baixou a rotação, mas continuou levando perigo. Em lance de preciosismo de Kaiki, Christian teve chance dentro da área, mas a finalização parou na defesa equatoriana. A primeira oportunidade clara dos visitantes veio aos 39 minutos, quando Jandry Gómez pegou sobra de cruzamento e chutou à direita do gol. A Raposa respondeu logo em seguida, com belo passe de Kaio Jorge, mas Sinisterra parou no goleiro Contreras. Nos acréscimos, a equipe mineira até conseguiu ampliar, mas o gol de Kaio Jorge foi anulado por impedimento.
Cruzeiro promove blitz e garante vitória
Assim como no primeiro tempo, a Raposa precisou de poucos minutos para balançar as redes. Fagner fez cruzamento, Matheus Pereira escorou e Christian acertou belo chute para fazer 2 a 0. Instantes depois, veio o terceiro. Kaio Jorge avançou em contra-ataque, venceu a zaga no jogo de corpo e serviu Sinisterra. Com a classificação em mãos, o Cruzeiro seguiu pressionando. Matheus Pereira exigiu bela defesa de Contreras. Mas quando o camisa 10 acertou um voleio, o arqueiro não conseguiu evitar a pintura.
Aos dez minutos do segundo tempo, Kaio Jorge garantiu um segundo tempo mais tranquilo para a Raposa. O camisa 19 puxou belo contra-ataque, venceu a marcação e fez o papel de garçom para Sinisterra garantir os três pontos.
Matheus Pereira foi o maestro do show celeste no Mineirão na noite desta quinta-feira. O camisa 10 abriu o placar e também participou da jogada do segundo tento, além de liderar a equipe nos ataques e fazer uma pintura no quarto tento.
Em um jogo de puro domínio celeste, nenhum atleta se destacou negativamente. Mas do outro lado, os equatorianos se mostraram a grande decepção do Grupo D, terminando a fase de grupos com cinco derrotas.
CRUZEIRO 🆚 BARCELONA-EQU
Libertadores - 6ª Rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Matheus Pereira, 5'/1°T (1-0); Christian, 6'/2T (2-0), Sinisterra 10'/2T (3-0), Matheus Pereira, 25'/2ºT (4-0)
🟨 Cartões amarelos: Romero, Neyser e Fagner (CRU); Celiz e Rangel (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: -
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Christian, Sinisterra (Arroyo), Kaio Jorge (Neyser)
BARCELONA-EQU (Técnico: César Farias)
Contreras; Carabali, Báez, Rangel, Perlaza (Núñez); Lugo, Quiñonez (Montaño), Celiz (Sosa); Gómez, Wila (Martinez), Villalba (Vallencilla)
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Leodan Gonzalez (URU)
