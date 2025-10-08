A relação entre a presidente Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, segue tensa. Nesta quinta-feira (8), a mandatária do Palmeiras rebateu as afirmações do cartola flamenguista.

Durante reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo nesta terça-feira (7), Bap rebateu Leila Pereira, que havia afirmado recentemente que a condução da questão da Libra pelo Rubro-Negro se assemelha a um negacionismo, comparando torcedores do Flamengo a “terraflamistas”, por colocarem o clube acima de tudo.

A presidente do Palmeiras contra-argumentou as declarações e citou “agendas claras” mencionadas pelo dirigente.

— O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores — disse Leila Pereira.

Em resposta às críticas de Bap sobre o empréstimo da empresa que preside à SAF do Vasco, Leila rebateu questionamentos sobre o uso de ações do clube como garantia e comparações com casos anteriores, como a compra da SAF do Atlético-MG.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Foto: FlamengoTV)

Leila Pereira afirmou que não comprará o Vasco e ainda disparou uma indireta a Bap, relembrando seu antigo cargo na TV por assinatura Sky, quando declarou em 2014 que “compraria a Netflix” caso a plataforma começasse a incomodar o setor.

— Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix — finalizou.

Conflito entre Leila e Bap

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente.

Os times afetados são: Palmeiras, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.