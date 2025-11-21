O Operário-PR acertou o primeiro contrato profissional do zagueiro Bernardo Rodrigues, 20 anos, nesta sexta-feira. Ele é filho do pentacampeão mundial com a Seleção e atual comentarista da Rede Globo. Ricardinho.

Bernardo chegou ao Fantasma no segundo semestre de 2024 e conquistou a titularidade do sub-20 na temporada de estreia. Foram 12 jogos, sendo 11 desde o início, e um gol marcado.

Já neste ano, ele fez um gol em 11 partidas, sendo titular em todas. Em 2025, o time alvinegro caiu na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, chegou às oitavas de final da Copa do Brasil da categoria pela primeira vez e foi semifinalista da Copa Sul.

- Assinar meu primeiro contrato profissional é a realização de um sonho que eu carrego desde criança. Agradeço ao Operário-PR pela confiança e oportunidade. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa e seguirei trabalhando para evoluir, honrar o clube e retribuir essa oportunidade dentro de campo - afirmou, ao site oficial.

Carreira de Bernardo, filho de Ricardinho

Bernardo começou a formação no Londrina, em 2018, pelo sub-13. O defensor ficou quatro anos sem clube até acertar com o sub-17 do Paraná, clube que formou e revelou o pai Ricardinho.

O jovem jogador ficou apenas uma temporada no Tricolor e depois jogou na Portuguesa entre 2023 e o primeiro semestre de 2024. Por curiosidade, Ricardinho também passou por Paraná, Tubarão e Lusa, mas como treinador.

No Operário-PR desde outubro do ano passado, Bernardo deve ser observado pelo técnico Alex Souza, do time principal, para 2026. O Fantasma tem o Paranaense, Copa do Brasil, Série B e Copa Sul-Sudeste como calendário.

Ricardinho é comentarista da Globo desde 2018. Foto: Reprodução/sportv

Operário-PR na Série B

Sob comando de Alex Souza, que renovou para 2026, o Operário-PR garantiu a permanência na Série B na 37ª rodada, no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, fora de casa. O Fantasma ocupa a 14ª colocação, com 45 pontos.

Na última rodada da Série B, o time alvinegro recebe a Ferroviária-SP, que briga contra o rebaixamento, no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Germano Krüger.