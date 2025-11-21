Com a disputa aberta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mandará troféus e medalhas à Arena da Baixada e ao estádio Carlos Zamith no domingo (23). Athletico e Coritiba são os únicos com chances de comemorar o título da Série B.

A 38ª e última rodada da Segundona definirá o campeão, além de três acessos e um rebaixado. Pela taça, o Coxa visita o Amazonas, e Furacão recebe o América-MG, ambos às 16h30 (de Brasília).

Quem está mais perto do título é o Coritiba, que precisa de um empate ou uma vitória para garantir a terceira conquista da Série B e se tornar o maior vencedor da história. O adversário da tarde caiu para a Série C com uma rodada de antecedência.

Já o Athletico, que ainda não confirmou a classificação à Série A, tem que vencer e torcer para o rival não ganhar para ser bicampeão da competição. Do outro lado em campo, o Coelho confirmou a permanência na Segundona na rodada passada.

Na 37ª rodada, a conquista poderia ter sido resolvida, com o troféu e as medalhas enviadas para o Couto Pereira no sábado (15). O Coxa, contudo, empatou sem gols com o Athletic-MG, garantiu o acesso e saiu vaiado pela torcida - o título só aconteceria com a vitória.

O time alviverde até poderia ser campeão sem entrar em campo no domingo (16), mas o Furacão venceu a Ferroviária-SP no fim e de virada, fora de casa, e se manteve na disputa. Na tabela, o Coritiba é o líder com 65 pontos, e o Athletico é o segundo colocado, com 62.

Coritiba e Athletico podem votlar juntos à Série A após 30 anos. Foto: José Tramontin/Athletico

Coritiba já subiu, e Athletico busca acesso na Série B

Além do título, a rodada final também traz disputas pelo acesso. Com o Coritiba garantido, cinco times disputam as três vagas restantes: Athletico, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. O Furacão leva vantagem e só não confirma o retorno à Série A com uma única combinação em 33 cenários.

Na parte de baixo, três rebaixados estão definidos: Paysandu, Volta Redonda e Amazonas. O último a cair está entre Ferroviária-SP, Botafogo-SP e Athletic-MG.