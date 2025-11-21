Série B: veja a única combinação para o Athletico não conquistar o acesso
Furacão pode subir à Série A mesmo com uma derrota na última rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Athletico faz o 'jogo do acesso' na Série B contra o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada. Vice-líder, o Furacão só não retorna à elite do futebol brasileiro em uma única possibilidade de resultados.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ex-seleção, Athletico e City, Fernandinho anuncia aposentadoria: ‘Não motiva mais’
Futebol Nacional20/11/2025
- Futebol Nacional
Athletico x América-MG tem ingressos esgotados para última rodada da Série B
Futebol Nacional20/11/2025
- Futebol Nacional
Escalação: suspenso, Leozinho promete assistir Athletico x América-MG na torcida
Futebol Nacional19/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Athletico tem 99,29% de chance de confirmar a classificação. Criciúma (3º colocado, 83,3%), Goiás (4º colocado, 63%), Chapecoense (5ª colocada, 36%) e Remo (6º colocado, 18,5%) também brigam por três vagas - o líder Coritiba é o único que já garantiu.
O time rubro-negro tem 62 pontos, três pontos a mais que a quinta Chape, e precisa apenas de um empate para subir à Série A. Até mesmo uma derrota pode garantir o acesso.
➡️ Veja mais notícias do Athletico
Dentro das possibilidades matemáticas, a última rodada da Série B traz 33 cenários com os cincos clubes postulantes à subir de divisão. De todas as combinações, apenas uma mantém o Furacão na Segundona para 2026.
Única combinação para Athletico não conquistar acesso na Série B
- Derrota do Athletico para o América-MG, em casa
- Vitória do Criciúma contra o Cuiabá, fora de casa
- Vitória da Chapecoense sobre o Atlético-GO, em casa
- Vitória do Goiás diante do Remo, fora de casa
➡️ Faça a simulação da última rodada da Série B
Athletico na Série B
A um jogo do fim da Série B, o Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos. Além do acesso, o time rubro-negro também briga pelo título e tem que vencer o jogo, além de torcer por uma derrota do rival Coritiba contra o rebaixado Amazonas, fora de casa, para ser campeão.
Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada
- Matéria
- Mais Notícias