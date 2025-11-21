O Athletico faz o 'jogo do acesso' na Série B contra o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada. Vice-líder, o Furacão só não retorna à elite do futebol brasileiro em uma única possibilidade de resultados.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Athletico tem 99,29% de chance de confirmar a classificação. Criciúma (3º colocado, 83,3%), Goiás (4º colocado, 63%), Chapecoense (5ª colocada, 36%) e Remo (6º colocado, 18,5%) também brigam por três vagas - o líder Coritiba é o único que já garantiu.

O time rubro-negro tem 62 pontos, três pontos a mais que a quinta Chape, e precisa apenas de um empate para subir à Série A. Até mesmo uma derrota pode garantir o acesso.

Dentro das possibilidades matemáticas, a última rodada da Série B traz 33 cenários com os cincos clubes postulantes à subir de divisão. De todas as combinações, apenas uma mantém o Furacão na Segundona para 2026.

Única combinação para Athletico não conquistar acesso na Série B

Derrota do Athletico para o América-MG, em casa

Vitória do Criciúma contra o Cuiabá, fora de casa

Vitória da Chapecoense sobre o Atlético-GO, em casa

Vitória do Goiás diante do Remo, fora de casa

Torcida do Athletico contra a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, pela Série B. Foto: Jeferson De Paula/Pera Photo/Gazeta Press

Athletico na Série B

A um jogo do fim da Série B, o Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos. Além do acesso, o time rubro-negro também briga pelo título e tem que vencer o jogo, além de torcer por uma derrota do rival Coritiba contra o rebaixado Amazonas, fora de casa, para ser campeão.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada