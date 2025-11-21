Com oito jogos simultâneos, última rodada da Série B terá transmissão especial
ESPN e Disney+ exibem jogos decisivos com repórteres em 4 praças
A ESPN e o Disney+ transmitirão todos os jogos da rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. As partidas acontecerão neste domingo (23) e definirão os três clubes que subirão à Série A junto com o Coritiba, além do campeão da temporada 2025 e o último rebaixado.
Para esquentar ainda mais a emoção da rodada mais decisiva do ano, os oito jogos começarão simultaneamente às 16h30 (de Brasília).
O Coritiba lidera a competição e já assegurou o retorno à elite, embora ainda não tenha confirmado a taça. A disputa pelas demais vagas envolve Athletico, com 62 pontos; Criciúma e Goiás, ambos com 61; além de Chapecoense e Remo, que somam 59 pontos cada.
Na parte inferior da tabela, apenas um ponto separa Athletic Club e Botafogo-SP da zona de rebaixamento, com a Ferroviária-SP lutando para permanecer na Série B.
ESPN e Disney+ transmitem rodada final da Série B
Três partidas serão exibidas nos canais lineares da ESPN. A emissora principal transmitirá Remo x Goiás, enquanto a ESPN 4 exibirá Athletico Paranaense x América Mineiro, e a ESPN 5 mostrará Criciúma x Cuiabá. Os demais jogos, incluindo Amazonas x Coritiba, serão transmitidos exclusivamente pelo Disney+.
A equipe de jornalistas estará posicionada estrategicamente nos estádios com times que ainda disputam o acesso. Mariana Becker cobrirá o duelo entre Athletico Paranaense e América Mineiro. Gustavo Berton acompanhará Chapecoense x Atlético-GO em Chapecó, enquanto Luan Amaral estará no confronto entre Criciúma e Cuiabá.
Para a partida entre Remo e Goiás, que envolve dois times na briga pelo acesso, a cobertura será feita por Melbya Rolim, que trará informações do lado paraense, e Felipe André, responsável pelas notícias da equipe goiana.
