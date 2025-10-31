FERJ e clubes debatem critérios para uso do VAR no Carioca 2026

O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (DEAF-RJ) promoveu, na tarde desta sexta-feira (31), um encontro com representantes dos clubes que disputarão a Série A do Campeonato Carioca de 2026. O objetivo foi discutir os critérios e diretrizes para a utilização do Árbitro de Vídeo (VAR) na próxima edição do estadual.

A reunião, realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), foi aberta pelo presidente Rubens Lopes, que destacou a importância da preparação contínua dos árbitros e da modernização dos processos de arbitragem. Em seguida, o coordenador técnico do DEAF, Jorge Rabello, apresentou detalhes sobre as instruções que serão repassadas aos profissionais credenciados ao uso do VAR.

— No Rio de Janeiro, nós temos excelentes números em relação ao Carioca de 2025 e manteremos a instrução. O VAR ajuda, não convence — afirmou Rabello, enfatizando a importância da ferramenta como apoio, e não como substituto da decisão de campo.

Entre as definições aprovadas, está a manutenção da linha de impedimento de 12 centímetros, considerada um sucesso na edição anterior do campeonato. A FERJ também anunciou a intensificação dos treinamentos com o uso da sala de simulação de VAR, localizada na sede da entidade.

— Aqui, é igual a sala de simulação de voo para piloto. É treino, treino, treino — destacou o presidente Rubens Lopes.

Rubens Lopes, presidente da Ferj (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Outro ponto discutido foi a possível implementação do recurso do Desafio, que permitiria aos clubes solicitar revisões específicas. Por decisão conjunta, os representantes optaram por adiar a adoção da medida, solicitando um debate técnico mais aprofundado antes de qualquer implantação.

Durante o encontro, o DEAF-RJ apresentou novas orientações operacionais para o uso do VAR durante o Carioca: