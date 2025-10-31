FERJ e clubes debatem critérios para uso do VAR no Carioca 2026
Reunião define manutenção da linha de 12 centímetros
O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (DEAF-RJ) promoveu, na tarde desta sexta-feira (31), um encontro com representantes dos clubes que disputarão a Série A do Campeonato Carioca de 2026. O objetivo foi discutir os critérios e diretrizes para a utilização do Árbitro de Vídeo (VAR) na próxima edição do estadual.
A reunião, realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), foi aberta pelo presidente Rubens Lopes, que destacou a importância da preparação contínua dos árbitros e da modernização dos processos de arbitragem. Em seguida, o coordenador técnico do DEAF, Jorge Rabello, apresentou detalhes sobre as instruções que serão repassadas aos profissionais credenciados ao uso do VAR.
— No Rio de Janeiro, nós temos excelentes números em relação ao Carioca de 2025 e manteremos a instrução. O VAR ajuda, não convence — afirmou Rabello, enfatizando a importância da ferramenta como apoio, e não como substituto da decisão de campo.
Entre as definições aprovadas, está a manutenção da linha de impedimento de 12 centímetros, considerada um sucesso na edição anterior do campeonato. A FERJ também anunciou a intensificação dos treinamentos com o uso da sala de simulação de VAR, localizada na sede da entidade.
— Aqui, é igual a sala de simulação de voo para piloto. É treino, treino, treino — destacou o presidente Rubens Lopes.
Outro ponto discutido foi a possível implementação do recurso do Desafio, que permitiria aos clubes solicitar revisões específicas. Por decisão conjunta, os representantes optaram por adiar a adoção da medida, solicitando um debate técnico mais aprofundado antes de qualquer implantação.
Durante o encontro, o DEAF-RJ apresentou novas orientações operacionais para o uso do VAR durante o Carioca:
- O árbitro deverá parar o cronômetro em toda e qualquer intervenção do VAR, seja em checagem ou revisão. O gesto padronizado será levantar o braço, sinalizando a paralisação do tempo.
- Nos acréscimos, o VAR não poderá interferir com sugestões ou manifestações sobre o tempo adicional.
- Durante a revisão na ARA (Área de Revisão), o VAR só poderá responder ou liberar novas imagens mediante solicitação do árbitro central.
- Estão proibidos diálogos subjetivos sobre interpretações das regras durante os lances analisados.
- A imagem do lance revisado não poderá ser exibida no telão antes da decisão final do árbitro em campo.
