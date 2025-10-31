menu hamburguer
Vasco vai usar camisa especial da Kappa em homenagem aos 25 anos da linha Kombat 2000

Equipe foi uma das 18 equipes selecionadas para participar da ação

Pedro Cobalea
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
16:48
Vasco Kappa 2000
imagem cameraVasco Kappa 2000 (Foto: Divulgação/Kappa)
O Vasco da Gama foi uma das 18 equipes escolhidas pela Kappa para participar de uma ação especial que celebra os 25 anos da icônica linha Kombat 2000, um dos modelos mais marcantes da história da marca italiana. A camisa será usada em apenas um jogo oficial, em caráter comemorativo, e não será comercializada nas lojas.

A iniciativa da Kappa reúne clubes patrocinados pela empresa ao redor do mundo, revisitando o design clássico que marcou época nos anos 2000. O modelo Kombat 2000 foi revolucionário à época, com um tecido mais leve e elástico que se ajustava ao corpo dos atletas — uma inovação que redefiniu o padrão das camisas de futebol.

A tendência é que o Gigante da Colina use o unifome na partida contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de novembro, em São Januário.

➡️ Companheiro de Rayan na base do Vasco, Phillipe Gabriel destaca desempenho do atacante

Jorge Salgado (ex-presidente) - R$ 23,8 milhões

Divulgação/Mais Vasco

➡️ Promessa da base, Lucas Ovídio assina primeiro contrato profissional com o Vasco

Entre os times que participarão da homenagem, além do Vasco, estão Aris FC (Grécia), Estoril Praia (Portugal), Huracán (Argentina), Deportivo La Coruña (Espanha), Vizela (Portugal), Aldovisi (Argentina), Nacional da Madeira (Portugal), Racing (Argentina), Empoli (Itália), Spezia (Itália), Genoa (Itália), Real Valladolid (Espanha), Red Star FC (França), Fiorentina (Itália), Nice (França), Athens Kallithea (Grécia) e Tigre (Argentina).

A nova coleção foi revelada em um teaser global da marca, destacando a presença dos clubes parceiros e o retorno do estilo que marcou gerações.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Uma suposta camisa do Huracán, da Argentina, já circula nas redes sociais.

Camisa Huracan Kappa 2000
Suposta camisa do Huracan Kappa 2000 (Foto: Reprodução/X)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

