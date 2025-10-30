menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Com promoção, Fluminense divulga venda de ingressos para jogo contra o Mirassol

Jogo será na quinta-feira (6), pela 32ª rodada

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
19:58
Fluminense
imagem cameraTorcida do Fluminense no Maracanã na vitória sobre o Ceará (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
A venda de ingressos para o próximo jogo do Fluminense no Maracanã, contra o Mirassol, abre nesta sexta-feira (31). A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, está marcada para o dia 6 de novembro (quinta-feira), às 19h30.

Depois de voltar ao G6 na vitória sobre o Ceará, o time ganhou fôlego na briga por uma vaga na Libertadores. Pela importância do confronto de "seis pontos", o clube estabeleceu que todos os sócios, exceto os do Plano Família, podem levar um convidado com o mesmo desconto do titular.

Como todos os jogos, o acesso ao estádio só poderá ser feito com biometria facial, independente da compra online ou física. O cadastro deve ser feito antes da compra ou do check in pelo site  fluminense.bepass.com.br. Sócios dos planos Família e Maraca+ Família devem cadastrar os convidados no Portal do Sócio - acesse nense.com.br, clique em "Minha Conta" e depois em "Lista de Convidados".

➡️ Fluminense e Ceará farão 'revanche' na próxima rodada da Série A

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Ceará, no Brasileirão
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Ceará, no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Check-ins e vendas de ingresso para Fluminense x Mirassol

Os sócios devem fazer o check-in, a partir desta sexta-feira (31), em fluminense.futebolcard.com. O público geral, por sua vez, deve aguardar até às 10h de terça-feira (4/11) e realizar a compra em futebolcard.com. As vendas se encerram no dia do jogo, ao fim do primeiro tempo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira abaixo os horários de abertura para sócios:

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 31/10 (sexta-feira), às 12h
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos – 01/11 (sábado), às 12h
  3. Arquiba Raiz – 02/11 (domingo), às 12h
  4. Guerreiro – 03/11 (segunda-feira), às 10h

Valores dos ingressos

Setor Sul

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
  3. Arquiba Raiz – R$ 45
  4. Guerreiro Toda Terra – R$ 54
  5. Guerreiro – R$ 72
  6. Leste Raiz – R$ 90
  7. Inteira – R$ 90
  8. Meia-entrada – R$ 45

Setor Leste Inferior

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15
  3. Guerreiro Toda Terra – R$ 36
  4. Guerreiro – R$ 48
  5. Leste Raiz – R$ 60
  6. Inteira – R$ 60
  7. Meia-entrada – R$ 30

Setor Leste Superior

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10
  3. Arquiba Raiz – R$ 20
  4. Guerreiro Toda Terra – R$ 24
  5. Guerreiro – R$ 32
  6. Inteira – R$ 40
  7. Meia-entrada – R$ 20

Setor Oeste

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 30
  3. Guerreiro Toda Terra – R$ 60
  4. Guerreiro – R$ 72
  5. Leste Raiz – R$ 96
  6. Inteira – R$ 120
  7. Meia-entrada – R$ 60

Setor Maracanã Mais

  1. Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
  2. Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600
  3. Inteira – R$ 600
  4. Meia-entrada – R$ 337,50

Setor Norte - Torcida visitante

  • Inteira - R$ 240
  • Meia - R$ 120

Pontos de venda de ingresso

Os ingressos físicos podem ser adquiridos em quatro locais: na sede do Fluminense, em Laranjeiras; na bilheteria 1 do Maracanã; na loja do Fluminense em Copacabana e em Ipanema. Confira os horários:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Quarta (05/11), das 10h às 20h
- Quinta (06/11), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 1
- Quarta (05/11), das 10h às 17h
- Quinta (06/11), das 10h até o fim do primeiro tempo

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Quarta (05/11), das 10h às 18h
- Quinta (06/11), das 10h às 15h

Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Quarta (05/11), das 10h às 18h
- Quinta (06/11), das 10h às 15h

