Com promoção, Fluminense divulga venda de ingressos para jogo contra o Mirassol
Jogo será na quinta-feira (6), pela 32ª rodada
A venda de ingressos para o próximo jogo do Fluminense no Maracanã, contra o Mirassol, abre nesta sexta-feira (31). A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, está marcada para o dia 6 de novembro (quinta-feira), às 19h30.
Depois de voltar ao G6 na vitória sobre o Ceará, o time ganhou fôlego na briga por uma vaga na Libertadores. Pela importância do confronto de "seis pontos", o clube estabeleceu que todos os sócios, exceto os do Plano Família, podem levar um convidado com o mesmo desconto do titular.
Como todos os jogos, o acesso ao estádio só poderá ser feito com biometria facial, independente da compra online ou física. O cadastro deve ser feito antes da compra ou do check in pelo site fluminense.bepass.com.br. Sócios dos planos Família e Maraca+ Família devem cadastrar os convidados no Portal do Sócio - acesse nense.com.br, clique em "Minha Conta" e depois em "Lista de Convidados".
Check-ins e vendas de ingresso para Fluminense x Mirassol
Os sócios devem fazer o check-in, a partir desta sexta-feira (31), em fluminense.futebolcard.com. O público geral, por sua vez, deve aguardar até às 10h de terça-feira (4/11) e realizar a compra em futebolcard.com. As vendas se encerram no dia do jogo, ao fim do primeiro tempo.
Confira abaixo os horários de abertura para sócios:
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 31/10 (sexta-feira), às 12h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 01/11 (sábado), às 12h
- Arquiba Raiz – 02/11 (domingo), às 12h
- Guerreiro – 03/11 (segunda-feira), às 10h
Valores dos ingressos
Setor Sul
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
- Arquiba Raiz – R$ 45
- Guerreiro Toda Terra – R$ 54
- Guerreiro – R$ 72
- Leste Raiz – R$ 90
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
Setor Leste Inferior
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Leste Raiz – R$ 60
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
Setor Leste Superior
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10
- Arquiba Raiz – R$ 20
- Guerreiro Toda Terra – R$ 24
- Guerreiro – R$ 32
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20
Setor Oeste
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 30
- Guerreiro Toda Terra – R$ 60
- Guerreiro – R$ 72
- Leste Raiz – R$ 96
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
Setor Maracanã Mais
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600
- Inteira – R$ 600
- Meia-entrada – R$ 337,50
Setor Norte - Torcida visitante
- Inteira - R$ 240
- Meia - R$ 120
Pontos de venda de ingresso
Os ingressos físicos podem ser adquiridos em quatro locais: na sede do Fluminense, em Laranjeiras; na bilheteria 1 do Maracanã; na loja do Fluminense em Copacabana e em Ipanema. Confira os horários:
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Quarta (05/11), das 10h às 20h
- Quinta (06/11), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 1
- Quarta (05/11), das 10h às 17h
- Quinta (06/11), das 10h até o fim do primeiro tempo
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Quarta (05/11), das 10h às 18h
- Quinta (06/11), das 10h às 15h
Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Quarta (05/11), das 10h às 18h
- Quinta (06/11), das 10h às 15h
