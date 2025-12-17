menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Campanha do Vasco na Copa do Brasil impulsiona explosão no número de sócios

Número de vinculados já passa de 76 mil

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
11:18
Torcida do Vasco em São Januário
imagem cameraTorcida do Vasco em São Januário (Foto: Divulgação)
O Vasco da Gama vive um momento de forte mobilização de sua torcida dentro e fora de campo. Embalado pela grande campanha na Copa do Brasil e pela presença na final da competição, o clube registrou um crescimento expressivo no número de sócio-torcedores nas últimas semanas, ultrapassando a marca de 76 mil associados ativos.

Os números mostram a força do engajamento vascaíno em um curto espaço de tempo:

  • 23 de novembro: 50.308 sócios
  • 16 de dezembro: 66.692 sócios
  • 17 de dezembro: 76.744 sócios

Em menos de um mês, o clube ganhou mais de 26 mil novos associados, reflexo direto do bom desempenho da equipe e da mobilização da torcida em um momento decisivo da temporada.

Rayan comemorando com a torcida do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Vasco já foi o clube com mais sócios no Brasil

Não é a primeira vez que o Vasco demonstra o peso de sua torcida no quadro social. Em 2019, o Gigante da Colina protagonizou uma das maiores campanhas de associação do futebol brasileiro. Na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, o clube recebeu 146 mil novos pedidos de adesão, registrando um crescimento de 456% no número de sócios — saltando de cerca de 32 mil para 178 mil associados.

Com esse boom, o Vasco se tornou, à época, o clube com o maior número de sócios do país, superando o Flamengo, que contava com aproximadamente 139 mil associados naquele período.

Final da Copa do Brasil movimenta a torcida

O atual crescimento acontece em meio à decisão da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final.

