Campanha do Vasco na Copa do Brasil impulsiona explosão no número de sócios

O Vasco da Gama vive um momento de forte mobilização de sua torcida dentro e fora de campo. Embalado pela grande campanha na Copa do Brasil e pela presença na final da competição, o clube registrou um crescimento expressivo no número de sócio-torcedores nas últimas semanas, ultrapassando a marca de 76 mil associados ativos.

continua após a publicidade

➡️Dorival x Diniz: treinadores superam traumas na Seleção em final da Copa do Brasil

Os números mostram a força do engajamento vascaíno em um curto espaço de tempo:

23 de novembro: 50.308 sócios

50.308 sócios 16 de dezembro: 66.692 sócios

66.692 sócios 17 de dezembro: 76.744 sócios

Em menos de um mês, o clube ganhou mais de 26 mil novos associados, reflexo direto do bom desempenho da equipe e da mobilização da torcida em um momento decisivo da temporada.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Rayan comemorando com a torcida do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco já foi o clube com mais sócios no Brasil

Não é a primeira vez que o Vasco demonstra o peso de sua torcida no quadro social. Em 2019, o Gigante da Colina protagonizou uma das maiores campanhas de associação do futebol brasileiro. Na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, o clube recebeu 146 mil novos pedidos de adesão, registrando um crescimento de 456% no número de sócios — saltando de cerca de 32 mil para 178 mil associados.

continua após a publicidade

Com esse boom, o Vasco se tornou, à época, o clube com o maior número de sócios do país, superando o Flamengo, que contava com aproximadamente 139 mil associados naquele período.

➡️ Vasco busca primeira vitória na Neo Química Arena em decisão contra o Corinthians

Final da Copa do Brasil movimenta a torcida

O atual crescimento acontece em meio à decisão da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.