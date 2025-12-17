menu hamburguer
Corinthians

Corinthians defende retrospecto perfeito contra o Vasco em mata-mata; relembre

Equipes decidem o título da Copa do Brasil nesta temporada

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
11:00
Corinthians venceu o Vasco em todas as vezes que disputaram um confronto mata-mata
Corinthians e Vasco se enfrentam pela decisão da Copa do Brasil (Foto: Ari Ferreira/Lancepress)
Corinthians e Vasco iniciam a disputa decisiva pelo título da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Timão recebe o clube carioca na Neo Química Arena, em duelo marcado para as 21h30 (de Brasília). Será a sexta vez que as equipes se enfrentam em confrontos eliminatórios.

O histórico de mata-mata entre Corinthians e Vasco é amplamente favorável ao Timão, vencedor das cinco duelos disputadas pelos clubes. No mais importante deles, a final do Mundial de 2000, o Timão bateu o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, mesmo palco da final da Copa do Brasil da atual temporada.

As equipes já se enfrentaram pela competição nacional em duas oportunidades. Em 1995, o Corinthians eliminou o Vasco na semifinal, com direito a uma goleada por 5 a 0 no jogo de ida, no Pacaembu. Anos depois, em 2009, voltou a superar os cariocas para chegar à decisão. Após dois empates, garantiu a vaga por ter marcado mais gols fora de casa. Em ambas as ocasiões, o Timão terminou com o título.

O clássico também foi disputado em competições continentais. Em 2006, o Corinthians eliminou o Vasco na segunda fase da Sul-Americana, mas não avançou muito no torneio e acabou eliminado pelo Lanús, nas oitavas de final.

Em 2012, os confrontos ficaram marcados no imaginário da Fiel. O Corinthians eliminou o Vasco nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, empate sem gols em São Januário. Na volta, em um Pacaembu lotado, o Timão conquistou a classificação de forma heroica, com um gol de Paulinho nos minutos finais. O clube alvinegro conquistaria o título posteriormente.

Luizão lidera a lista de brasileiros que mais fizeram gols na Libertadores, com 29. Foi campeão pelo Vasco em 1998, marcando oito vezes. Em 2000, anotou 15 pelo Corinthians, cinco pelo São Paulo, em 2005 e um pelo Grêmio, em 2002.&nbsp;
Equipes decidiram o título do Mundial de 2000 (Foto: Antonio Scorza / AFP)

Corinthians x Vasco em mata-mata

  • 9 jogos
  • 5 vitórias do Corinthians
  • 4 empates
  • 0 vitórias do Vasco
  • 70% de aproveitamento para o Corinthians
  • 15% de aproveitamento para o Vasco
  1. 12 gols do Corinthians
  2. 2 gols do Vasco
  • 5 classificações do Corinthians
  • 0 classificações do Vasco

Histórico dos confrontos

Semifinal da Copa do Brasil de 1995
Vasco 0-1 Corinthians
Corinthians 5-0 Vasco

Final do Mundial de Clubes de 2000
Corinthians 0-0 Vasco (4-3 pen.)

2ª fase da Sul-Americana de 2006
Vasco 0-1 Corinthians
Corinthians 3-1 Vasco

Semifinal da Copa do Brasil de 2009
Vasco 1-1 Corinthians
Corinthians 0-0 Vasco

Quartas da Libertadores de 2012
Vasco 0-0 Corinthians
Corinthians 1-0 Vasco

