Corinthians e Vasco iniciam a disputa decisiva pelo título da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Timão recebe o clube carioca na Neo Química Arena, em duelo marcado para as 21h30 (de Brasília). Será a sexta vez que as equipes se enfrentam em confrontos eliminatórios.

O histórico de mata-mata entre Corinthians e Vasco é amplamente favorável ao Timão, vencedor das cinco duelos disputadas pelos clubes. No mais importante deles, a final do Mundial de 2000, o Timão bateu o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, mesmo palco da final da Copa do Brasil da atual temporada.

As equipes já se enfrentaram pela competição nacional em duas oportunidades. Em 1995, o Corinthians eliminou o Vasco na semifinal, com direito a uma goleada por 5 a 0 no jogo de ida, no Pacaembu. Anos depois, em 2009, voltou a superar os cariocas para chegar à decisão. Após dois empates, garantiu a vaga por ter marcado mais gols fora de casa. Em ambas as ocasiões, o Timão terminou com o título.

O clássico também foi disputado em competições continentais. Em 2006, o Corinthians eliminou o Vasco na segunda fase da Sul-Americana, mas não avançou muito no torneio e acabou eliminado pelo Lanús, nas oitavas de final.

Em 2012, os confrontos ficaram marcados no imaginário da Fiel. O Corinthians eliminou o Vasco nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, empate sem gols em São Januário. Na volta, em um Pacaembu lotado, o Timão conquistou a classificação de forma heroica, com um gol de Paulinho nos minutos finais. O clube alvinegro conquistaria o título posteriormente.

Equipes decidiram o título do Mundial de 2000 (Foto: Antonio Scorza / AFP)

Corinthians x Vasco em mata-mata

9 jogos

5 vitórias do Corinthians

4 empates

0 vitórias do Vasco

70% de aproveitamento para o Corinthians

15% de aproveitamento para o Vasco

12 gols do Corinthians 2 gols do Vasco

5 classificações do Corinthians

0 classificações do Vasco

Histórico dos confrontos

Semifinal da Copa do Brasil de 1995

Vasco 0-1 Corinthians

Corinthians 5-0 Vasco

Final do Mundial de Clubes de 2000

Corinthians 0-0 Vasco (4-3 pen.)

2ª fase da Sul-Americana de 2006

Vasco 0-1 Corinthians

Corinthians 3-1 Vasco

Semifinal da Copa do Brasil de 2009

Vasco 1-1 Corinthians

Corinthians 0-0 Vasco

Quartas da Libertadores de 2012

Vasco 0-0 Corinthians

Corinthians 1-0 Vasco