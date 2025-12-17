Corinthians defende retrospecto perfeito contra o Vasco em mata-mata; relembre
Equipes decidem o título da Copa do Brasil nesta temporada
Corinthians e Vasco iniciam a disputa decisiva pelo título da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Timão recebe o clube carioca na Neo Química Arena, em duelo marcado para as 21h30 (de Brasília). Será a sexta vez que as equipes se enfrentam em confrontos eliminatórios.
O histórico de mata-mata entre Corinthians e Vasco é amplamente favorável ao Timão, vencedor das cinco duelos disputadas pelos clubes. No mais importante deles, a final do Mundial de 2000, o Timão bateu o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, mesmo palco da final da Copa do Brasil da atual temporada.
As equipes já se enfrentaram pela competição nacional em duas oportunidades. Em 1995, o Corinthians eliminou o Vasco na semifinal, com direito a uma goleada por 5 a 0 no jogo de ida, no Pacaembu. Anos depois, em 2009, voltou a superar os cariocas para chegar à decisão. Após dois empates, garantiu a vaga por ter marcado mais gols fora de casa. Em ambas as ocasiões, o Timão terminou com o título.
O clássico também foi disputado em competições continentais. Em 2006, o Corinthians eliminou o Vasco na segunda fase da Sul-Americana, mas não avançou muito no torneio e acabou eliminado pelo Lanús, nas oitavas de final.
Em 2012, os confrontos ficaram marcados no imaginário da Fiel. O Corinthians eliminou o Vasco nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, empate sem gols em São Januário. Na volta, em um Pacaembu lotado, o Timão conquistou a classificação de forma heroica, com um gol de Paulinho nos minutos finais. O clube alvinegro conquistaria o título posteriormente.
Corinthians x Vasco em mata-mata
- 9 jogos
- 5 vitórias do Corinthians
- 4 empates
- 0 vitórias do Vasco
- 70% de aproveitamento para o Corinthians
- 15% de aproveitamento para o Vasco
- 12 gols do Corinthians
- 2 gols do Vasco
- 5 classificações do Corinthians
- 0 classificações do Vasco
Histórico dos confrontos
Semifinal da Copa do Brasil de 1995
Vasco 0-1 Corinthians
Corinthians 5-0 Vasco
Final do Mundial de Clubes de 2000
Corinthians 0-0 Vasco (4-3 pen.)
2ª fase da Sul-Americana de 2006
Vasco 0-1 Corinthians
Corinthians 3-1 Vasco
Semifinal da Copa do Brasil de 2009
Vasco 1-1 Corinthians
Corinthians 0-0 Vasco
Quartas da Libertadores de 2012
Vasco 0-0 Corinthians
Corinthians 1-0 Vasco
