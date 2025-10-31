Ônibus com jovens do Botafogo fica parado em tiroteio na Zona Norte do Rio

O ônibus que transportava jovens da base do Botafogo ao Estádio Nilton Santos ficou em meio ao fogo cruzado na Linha Amarela, importante via do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (31). O veículo levava jogadores, comissão técnica e demais funcionários após dois jogos das categorias sub-15 e sub-17 contra o Vasco, pela Copa Rio, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Meia do Botafogo, Duda Basílio analisa semifinal do Carioca

As cenas de terror na Zona Norte da cidade aconteceram na altura do Complexo da Maré, durante confronto entre criminosos de facções rivais. Todos da delegação do clube carioca estão bem apesar do grande susto.

Botafogo cancelou treinos na semana

Ainda não se sabe se a ocorrência tem a ver com a megaoperação das forças de segurança do Estado na última terça-feira (28), que deixou mais de 100 suspeitos mortos. Como reflexo disso, no dia seguinte, o Botafogo liberou os funcionários que trabalham no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, além dos setores corporativos.

continua após a publicidade

Treinos das equipes de categorias de base também foram cancelados como forma de preservar os jovens e profissionais do departamento. O Vasco seguiu o mesmo caminho e também liberou a base.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

*Mais atualizações em instantes