CBF altera tabela do Brasileirão para ajustar jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG

A CBF confirmou nesta terça-feira (4) as mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro para adequar os compromissos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, que disputarão as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana nas próximas semanas.

Com as definições, o calendário ficou da seguinte forma:

16 de novembro (data Fifa) – Red Bull Bragantino x Atlético-MG

19 de novembro – Palmeiras x Vitória

19 de novembro – Fluminense x Flamengo

22 de novembro – Final da Sul-Americana: Atlético-MG x Lanús

25 de novembro – Flamengo x Atlético-MG

25 de novembro – Grêmio x Palmeiras

As mudanças foram necessárias para permitir que o Atlético-MG se prepare para a final da Sul-Americana, marcada para o dia 22, e para ajustar os compromissos de Flamengo e Palmeiras, que também terão semanas encurtadas devido aos confronto decisivo da Libertadores no dia 29.

Desfalques importantes para Flamengo e Palmeiras

Além dos ajustes de calendário, os três clubes terão problemas com desfalques por convocações da Seleção Brasileira. O lateral Alex Sandro e o meio-campista Danilo, ambos do Flamengo, foram chamados para os amistosos da Seleção nos dias 15 e 18 de novembro e provavelmente não estarão disponíveis para o clássico contra o Fluminense no dia 19. Os dois também são ausências confirmadas na partida contra o Sport, marcada para o dia 15.

Situação semelhante vive o Palmeiras, que perderá o atacante Vitor Roque — destaque do time de Abel Ferreira — para o mesmo período de amistosos. O jovem centroavante ficará fora do duelo contra o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro, em jogo atrasado do Brasileirão, e pode também desfalcar o Verdão contra o Vitória, partida prevista para o dia 19.

