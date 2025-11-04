Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação: 'Fora do normal'

Um dos destaques do Palmeiras na corrida pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores, Vitor Roque se declarou ao afirmar que o clube o "ajudou de um jeito fora do normal". Após um período de adaptação, em que passou cerca de 900 minutos sem marcar, o atacante deu a volta por cima e recebeu sua primeira convocação para defender a seleção brasileira desde o retorno ao país.

Desde que chegou ao Palmeiras, marcou 17 vezes e distribuiu outras cinco assistências em 50 jogos, incluindo seis participações em gols na atual edição da Libertadores.

- Eu sempre falo que futebol é muito rápido, há seis meses nada estava dando certo e, hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei o meu futebol, que eu sempre jogava, e, graças a Deus, as coisas estão fluindo, que é o mais importante - afirmou o atacante.

Vitor Roque estará à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Lille. Apesar da boa fase com a camisa alviverde neste segundo semestre, o atacante não esperava ser convocado novamente para a seleção, um antigo sonho desde os tempos de futebol europeu.

- Estou muito feliz, sempre é um sonho servir à Seleção Brasileira. Na verdade, eu não esperava, por mais que eu viesse fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. Fico muito feliz e é um orgulho representar a Seleção, minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades - finalizou.

Vitor Roque, no entanto, desfalcará o Palmeiras no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Existe também a possibilidade de o atacante perder a partida diante do Atlético-MG, também fora de casa.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras, foi convocado para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Calendário do Palmeiras

Líder do Brasileirão após vencer o Juventude fora de casa, o Palmeiras tem um ponto de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. A equipe comandada por Abel Ferreira retorna aos gramados nesta quinta-feira, quando recebe o Santos, no Allianz Parque.

Na sequência, o Verdão terá outros quatro compromissos antes da viagem a Lima, capital do Peru, onde enfrentará o Flamengo na decisão da Libertadores. Caso vença o rival carioca, o Palmeiras se tornará o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.