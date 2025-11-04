O São Paulo abriu parte do último treino antes de enfrentar o Flamengo para a imprensa nesta terça-feira (4). O jogo será na quarta (5), na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). A atividade mostrou algumas informações importantes pensando no jogo.

continua após a publicidade

O clima era tranquilo antes do aquecimento. Cédric Soares, desfalque nos últimos jogos por conta de fratura no dedo do pé, foi o último a descer para o campo e participou de um "corredor polonês". Na sequência, a primeira etapa teve atividade de bobinho, também com a presença do lateral.

O Lance! apurou que o jogador tem boas chances de ser relacionado se não apresentar mais nenhum quadro de dor até o momento da viagem para Santos, que será nesta noite. Se não, Maik ou Maílton seriam as opções.

continua após a publicidade

Na sequência, o elenco seguiu para um trabalho mais tático, com o campo dividido em dois. Alguns jogadores, como Arboleda e Lucas Moura, fizeram algumas atividades a parte, como se fosse um treino mais funcional, no gramado ao lado.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Calleri acompanhou os companheiros de perto. Sem atividade de contato, seguiu com a transição física próximo ao espaço onde os colegas estavam treinando. Vale destacar que além de Alan Franco, Enzo Díaz também cumpre suspensão. Patryck Lanza deverá ser opção para o lado esquerdo.

continua após a publicidade

Clima leve e de "resenha"

Acompanhando a etapa que foi aberta à imprensa, foi possível sentir um clima leve e descontraído. Suspenso para o jogo contra o Flamengo, o zagueiro Alan Franco comandava as brincadeiras. O elenco parecia se divertir e estava com um clima descontraído. A "resenha" entre os jogadores também marcou presença.

Alguns dirigentes, como Carlos Belmonte e Muricy Ramalho, acompanharam o treino e conversaram com Hernán Crespo e membros da comissão técnica. Jonathan, ex-lateral direito com passagens pela Inter de Milão, estava presente no SuperCT e também acompanhou os trabalhos.

Cédric Soares participou do treino normalmente (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Muricy Ramalho trocou uma ideia com Hernán Crespo antes da etapa de aquecimento e acompanhou o treino do São Paulo.



🎥: @bellagiannolaa pic.twitter.com/n1agFLKw8d — Lance! São Paulo (@lance_saopaulo) November 4, 2025

Veja provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo para enfrentar o Flamengo pode ser formado por Rafael, Sabino (Tolói), Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Patryck Lanza; Lucas Moura e Luciano.

As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília). O jogo será na Vila Belmiro por conta do calendário de shows no Morumbis. Na tabela, o Tricolor está na oitava colocação, agora com 44 pontos - após a vitória contra o Vasco. O Flamengo está na vice-liderança, com 64 pontos.