Entenda por que Vasco x Flamengo será no Maracanã

Após imbróglio sobre o local do Clássico dos Milhões, ficou definido que Vasco x Flamengo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, será disputado no Maracanã. Os clubes chegaram a um acordo, e o jogo do dia 19 de abril, às 18h30 (de Brasília), terá divisão de 50/50 entre os torcedores. A informação é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo Lance!.

O desejo do Cruz-Maltino era exercer o seu mando de campo em São Januário. Para isso, entrou com um pedido ao BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) para que a partida ocorresse na Colina Histórico com ou sem torcida única. Porém, o órgão público vetou a realização do clássico no estádio, alegando "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva".

A segunda opção seria o estádio Nilton Santos, do Botafogo. Entretanto, a casa do Alvinegro vai sediar um show do cantor Thiaguinho justamente no dia da partida. Além disso, o Vasco também não poderia vender o mando de campo, já que o regulamento da CBF pede que o pedido da venda aconteça com 35 dias de antecedência.

Por fim, restou ao Cruz-Maltino entrar em um acordo com o Flamengo para que o duelo aconteça no Maracanã. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, a diretoria rubro-negra se mostrou flexível, e assim, o Vasco conseguiu diminuir pela metade o valor do aluguel do estádio comandado pela dupla Fla-Flu.

A diretoria vascaína também levou em consideração a chance de melhorar a relação entre os clubes para que possa mandar alguns jogos no estádio futuramente, já que São Januário deve entrar em reforma ao fim da temporada.

