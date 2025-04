BEPE nega pedido do Vasco para clássico contra Flamengo em São Januário

O Vasco entrou com um pedido junto ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) para que o clássico contra o Flamengo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, aconteça em São Januário. No entanto, os planos do Cruz-Maltino devem ser frustrados pela negativa do órgão público. A informação foi primeiramente publicada pelo "OGlobo" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Flamengo exige torcida em São Januário para clássico contra o Vasco

A decisão de não haver clássicos contra Flamengo e Fluminense na Colina Histórica acontece desde 2017. Segundo a Polícia Militar, a vistoria anual de segurança em estádios veda a realização de clássicos em São Januário. As justificativas geralmente apresentadas pelo Batalhão são a dificuldade no trânsito e a "capilaridade da região", que possibilita emboscada e fuga de torcedores violentos.

Agora, o BEPE prepara um posicionamento oficial sobre a realização da partida do Brasileirão no estádio vascaíno.

Posição do Vasco

Nesta semana, o presidente Pedrinho frisou o desejo do Cruz-Maltino de mandar os clássicos em sua casa e afirmou que o clube considera a possibilidade de torcida única para que possa exercer esse direito.

continua após a publicidade

- Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança - disse Pedrinho ao Podcast Cruzmaltino. E completou:

- Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário.

continua após a publicidade

Comunicado do Flamengo

Nesta quarta-feira (2), o Flamengo divulgou uma nota se opondo à opção de torcida única no clássico, mas reiterou que não se opõe que o duelo aconteça em São Januário. Confira o comunicado:

— O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa — disse o Rubro-Negro.

➡️ Torcida do Flamengo resgata fala de Eurico Miranda contra torcida única em São Januário

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca neste Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 do dia 19 de abril, ainda sem a definição de um local para a partida.