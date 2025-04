Após imbróglio, Vasco x Flamengo será disputado no Maracanã. Os clubes chegaram a um acordo, e o jogo do dia 19 de abril, às 18h30 (de Brasília), já tem local definido, com divisão de 50/50 entre os torcedores. A informação é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda o cenário

Inicialmente, o Vasco tinha o desejo de mandar a partida em São Januário, com a presença da torcida visitante ou não. Entretanto, o Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) vetou a realização do Clássico dos Milhões no estádio em São Januário, alegando "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva".

- A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no Estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza - diz a nota do Bepe.

continua após a publicidade

Vasco x Flamengo será no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Flamengo também se posicionou

Na quarta-feira (2), o Flamengo divulgou uma nota refutando a opção de torcida única no clássico, mas reiterou que não se opõe a que o duelo aconteça em São Januário. Confira o comunicado:

— O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa — disse o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Flamengo resgata fala de Eurico Miranda contra torcida única em São Januário