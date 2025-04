Torcida do Flamengo resgata fala de Eurico Miranda contra torcida única em São Januário

O clássico entre Vasco e Flamengo válido pela quinta rodada do Brasileirão já começou a esquentar nos bastidores. Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, revelou que o clube deseja mandar a partida em São Januário, mesmo que a alternativa seja com torcida única. A fala gerou debate com torcedores rubro-negros, que resgataram uma fala de Eurico Miranda sobre o assunto.

O clube da Colina entende que levar o clássico para o Maracanã seria dar a vantagem ao adversário, já que está acostumado a mandar suas partidas no estádio. O BEPE não permite que as partidas, consideradas de 'alto risco' aconteçam em São Januário com ambas as torcidas. Assim, o Vasco analisa as possibilidades e não descarta pedir que o duelo seja com torcida única.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo resgataram um vídeo de Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, para rebater as declarações de Pedrinho.

– Todos os clubes têm a mesma opinião. Eu me manifestei logo de pronto que o Vasco não jogaria com torcida única. Nem que fosse a do Vasco só? Não é porque seria a torcida de A, de B ou de C, não. Mesmo que fosse determinado torcida única, e a torcida fosse a do Vasco, o Vasco não jogaria, porque iria contra não só a uma decisão do arbitral, mas principalmente daquilo que eu considero os maiores absurdos e o retrocesso do futebol, que é o jogo com torcida única. - dizia o ex-mandatário.

Fala do Pedrinho

– Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança.

– Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário.

Torcedores do Flamengo questionam

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca neste Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 (de Brasília), em 19 de abril. O Cruz-Maltino já entrou com um pedido ao BEPE para que a partida ocorra em São Januário.