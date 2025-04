Flamengo exige torcida em São Januário para clássico contra o Vasco

O Flamengo se pronunciou nesta quarta-feira (2) sobre o desejo do Vasco em mandar o clássico válido pela quinta rodada do Brasileirão em São Januário. O Rubro-Negro informou "estará pronto" para jogar na casa do rival, mas exige a presença da própria torcida no setor visitante.

No comunicado, o clube da Gávea cobra que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) garanta a integridade física e a segurança dos torcedores. Confira abaixo a nota do Flamengo.

— O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa — disse o Rubro-Negro.

— O Flamengo entende que o BEPE, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da Nação Rubro-Negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo — completou.

Vasco não abre mão de São Januário

O presidente do Vasco, Pedrinho, quer que o clássico contra o Flamengo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja em São Januário a qualquer custo. Antes de embarcar com a delegação rumo ao Peru, onde enfrenta o Melgar nesta quarta-feira (2), o dirigente afirmou que teria até mesmo a possibilidade de ser com torcida única.

— Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança - disse Pedrinho ao Podcast Cruzmaltino. E completou:

— Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário.

