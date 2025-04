Vasco não disputará clássicos em São Januário pela primeira vez em 10 anos

Com a negativa do Bepe para que o Vasco mande o clássico contra o Flamengo em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão, o duelo se encaminha para acontecer no Maracanã com torcida 50/50. Assim, o Cruz-Maltino não disputará jogos contra os rivais cariocas em sua casa no campeonato nacional pela primeira vez desde 2015.

Inicialmente, o Vasco tinha o desejo de mandar a partida contra o Rubro-Negro na Colina Histórica, com a presença da torcida visitante ou não. Entretanto, o BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) vetou a realização do Clássico dos Milhões no estádio, alegando "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva".

A decisão de não haver clássicos contra Flamengo e Fluminense em São Januário está em vigor desde 2017. Segundo a Polícia Militar, a vistoria anual de segurança em estádios veda a realização de clássicos no palco vascaíno. As justificativas geralmente apresentadas pelo Batalhão são a dificuldade no trânsito e a "capilaridade da região", que possibilita emboscada e fuga de torcedores violentos.

O único clássico autorizado para acontecer em São Januário era contra o Botafogo, considerado de menor risco. Porém, a diretoria do Vasco vendeu o mando de campo contra o Alvinegro para o Mané Garrincha por 2 milhões de reais - cifras superiores às vendas realizadas pela 777 Partners, antiga gestora da SAF. O confronto contra o Palmeiras também acontecerá em Brasília.

Assim, o Cruz-Maltino não jogará clássicos em seu estádio no Campeonato Brasileiro em 2025. Isso não acontece desde 2015, quando os jogos foram realizados no Nilton Santos e Maracanã. Na ocasião, o Vasco disputou 13 jogos contra Fla, Flu e Botafogo. Foram oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca neste Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 do dia 19 de abril, ainda sem a definição de um local para a partida.