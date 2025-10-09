Depois do Vitória enviar um ofício à CBF pedindo antecipação do horário do clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, a entidade deu uma resposta negativa ao clube devido à grade de transmissão da Globo, emissora que detém os direitos do Brasileirão.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A ideia do Vitória era adiantar o Ba-Vi para as 19h30, já que, de acordo com a diretoria, esse horário seria mais conveniente tanto para a segurança do evento quanto para mobilidade dos torcedores.

— A partida entre ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA é um clássico de grande rivalidade e repercussão nacional, reúne dois clubes com torcidas tradicionais, aguerridas e massivamente engajadas, havendo, nos últimos confrontos, registros de necessidade de reforço policial, acompanhamento de torcidas organizadas e protocolos de evacuação com presença ostensiva de forças de segurança [...] A realização do jogo às 21h30 coloca em risco a segurança e mobilidade dos torcedores, em especial jovens, idosos e famílias, considerando a dificuldade de transporte público e segurança nos deslocamentos em horário avançado — diz um trecho do ofício enviado pela diretoria rubro-negra.

continua após a publicidade

A Globo, uma das empresas que têm o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, negou o pedido do Vitória, já que poderia acarretar em problemas na grade. Vale lembrar que, no mesmo dia, o Sportv, um dos canais esportivos do grupo, vai transmitir a partida entre Grêmio e São Paulo, em Porto Alegre, às 19h. Logo depois será iniciada a cobertura do Ba-Vi.

+ Veja o que Jair Ventura pode melhorar no Vitória durante semana livre

Barradão, estádio do Vitória, será palco do Ba-Vi válido pela 28ª rodada do Brasileirão; horário do jogo está mantido em 21h30 (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Preparação para o Ba-Vi

Independente do horário, o Vitória já iniciou, nesta quarta-feira, a preparação para o clássico, na Toca do Leão. O confronto é de extrema importância para o time de Jair Ventura, que precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Já o Bahia retoma as atividades nesta quinta e sonha com o primeiro triunfo no Barradão contra o Vitória neste ano para entrar no G-4 do Brasileirão.

+ Ceni traça planos para ex-joia do Vasco no Bahia: ‘Estadual está aí para isso’