Entenda por que não houve alteração no horário do Ba-Vi da 28ª rodada Brasileirão
Partida está mantida às 21h30 da próxima quinta, no Barradão
Depois do Vitória enviar um ofício à CBF pedindo antecipação do horário do clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, a entidade deu uma resposta negativa ao clube devido à grade de transmissão da Globo, emissora que detém os direitos do Brasileirão.
A ideia do Vitória era adiantar o Ba-Vi para as 19h30, já que, de acordo com a diretoria, esse horário seria mais conveniente tanto para a segurança do evento quanto para mobilidade dos torcedores.
— A partida entre ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA é um clássico de grande rivalidade e repercussão nacional, reúne dois clubes com torcidas tradicionais, aguerridas e massivamente engajadas, havendo, nos últimos confrontos, registros de necessidade de reforço policial, acompanhamento de torcidas organizadas e protocolos de evacuação com presença ostensiva de forças de segurança [...] A realização do jogo às 21h30 coloca em risco a segurança e mobilidade dos torcedores, em especial jovens, idosos e famílias, considerando a dificuldade de transporte público e segurança nos deslocamentos em horário avançado — diz um trecho do ofício enviado pela diretoria rubro-negra.
A Globo, uma das empresas que têm o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, negou o pedido do Vitória, já que poderia acarretar em problemas na grade. Vale lembrar que, no mesmo dia, o Sportv, um dos canais esportivos do grupo, vai transmitir a partida entre Grêmio e São Paulo, em Porto Alegre, às 19h. Logo depois será iniciada a cobertura do Ba-Vi.
Preparação para o Ba-Vi
Independente do horário, o Vitória já iniciou, nesta quarta-feira, a preparação para o clássico, na Toca do Leão. O confronto é de extrema importância para o time de Jair Ventura, que precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.
Já o Bahia retoma as atividades nesta quinta e sonha com o primeiro triunfo no Barradão contra o Vitória neste ano para entrar no G-4 do Brasileirão.
