A vitória diante do Flamengo no último domingo manteve o Bahia com claras chances de entrar no G-4 do Brasileirão, zona que garante ao time o principal objetivo desta temporada: uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Depois do grande jogo na Arena Fonte Nova, Rogério Ceni incentivou os jogadores no vestiário e já projetou 2026 [assista abaixo].

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

— Parabéns, tá! Quero agradecer de coração. Apesar dos ajustes que temos que fazer, vocês foram muito bem. No dia que vocês acreditarem em vocês mesmos dá para chegar mais alto, acreditem muito em vocês. São vocês que constroem tudo aqui. Claro que tem o torcedor, que é fundamental. Mas vocês têm capacidade para ir mais longe do que imaginam. Nós podemos conseguir, nós temos que conseguir. Temos que ir para a Libertadores, voltar a sentir o ano passado. No próximo, tentar ser campeão. O objetivo é encurtar a diferença cada vez mais. Ganhar jogos grandes, porque nós temos que ser grandes — enfatizou Ceni depois da partida entre Bahia e Flamengo.

Por falar em jogos grandes, o Bahia confirmou seu poderio dentro da Fonte Nova e venceu o segundo postulante ao título em sequência, já que também bateu o Palmeiras, no mesmo palco, na 25ª rodada. Não à toa, o Tricolor é a equipe com o melhor aproveitamento como mandante nesta Série A, com 76,92%, de acordo com dados da UFMG.

continua após a publicidade

Rogério Ceni abraça David Duarte depos de Bahia x Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Preparação do Bahia para o clássico

A partir desta quinta-feira, o elenco do Bahia volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo já de olho no clássico contra o Vitória, marcado para as 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, pela 28ª rodada. Se vencer, o Tricolor fica cada vez mais perto de carimbar a vaga na Libertadores de 2026 e repetir o feito do ano passado.

Com um jogo a menos, a equipe de Rogério Ceni está na quinta posição, com 43 pontos, mesma quantidade do Botafogo, primeiro time do G-4.

+ Diagnosticado com câncer, Everton Ribeiro deve voltar ao Bahia no fim da Série A; entenda