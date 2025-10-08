O Vitória voltou aos trabalhos nesta quarta-feira depois de dois dias de folga e já se prepara para o clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco se reapresentou por volta das 14h desta quarta na Toca do Leão e iniciou a preparação com um pré-treino na academia. Logo depois do aquecimento, os jogadores se dividiram para um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Enquanto uma parte do grupo estava com o domínio, outros atletas pressionavam em busca da interceptação.

Por fim, a comissão técnica comandada por Jair Ventura, que tem sua primeira semana livre para treinamentos à frente do Vitória, aplicou um novo treino de posse de bola em espaço reduzido, mas desta vez o enfoque era nas transições defensivas e ofensivas.

Rúben Ismael e Baralhas treinam pelo Vitória, na Toca do Leão, antes do Ba-Vi pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Situação do Vitória no Brasileirão

Depois da derrota frustrante por 4 a 3 para o Vasco no último domingo, em São Januário, o Rubro-Negro se colocou em situação ainda mais delicada na Série A. E conforme os outros times vão compensando os jogos atrasados, o Leão fica cada vez mais para trás. Ainda na 17ª posição, com 25 pontos, o resultado positivo no Ba-Vi não vai ser suficiente para tirar o Vitória da zona de rebaixamento do Brasileirão, já que o Santos, 16º colocado, tem 28 pontos e duas vitórias a mais.

