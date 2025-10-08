Mesmo com um elenco cada vez mais robusto, o alto número de desfalques nas últimas semanas abriu espaços em todos os setores do time do Bahia para atletas que tiveram poucas oportunidades durante o ano. Ainda assim, alguns deles sequer chegaram a pisar no gramado, como é o caso do jovem zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, recém-contratado junto ao Vasco.

Mesmo com as lesões de Ramos Mingo e David Duarte, além da suspensão de Gabriel Xavier no último jogo, Rogério Ceni não abriu espaço para Luiz Gustavo, que chegou ao Bahia cercado de expectativas por ser uma peça importante da nova filosofia do clube para captar joias em todo o Brasil.

O atleta, inclusive, é o último da fila de defensores, que tem Ramos Mingo, David Duarte, Gabriel Xavier, Fredi Lippert e até mesmo o volante Rezende, que joga improvisado, à frente. Mas isso tem um motivo.

— Em matéria de construção, Rezende e Mingo são os melhores pela esquerda. E David Duarte é o melhor custo-benefício do Bahia nos últimos anos. O Luiz Gustavo veio como uma contratação de jogador jovem, como é o perfil do grupo. Eu não tenho muito conhecimento do Luiz jogando, acho que ele pode evoluir, crescer. Eu vejo o Mingo e o Rezende à frente, mas nada impede que ele possa jogar com a gente as partidas que faltam até o final do ano — analisou Ceni sobre o ex-jogador do Vasco em entrevista coletiva depois da vitória do Bahia contra o Flamengo.

Zagueiro terá chances pelo Bahia no Baianão?

Para conhecer melhor Luiz Gustavo, Rogério Ceni indicou que pode usar o Campeonato Baiano da próxima temporada como um "laboratório" para fazer testes e observá-lo melhor. Vale lembrar que o estadual do ano que vem começa no dia 11 de janeiro e acontece simultaneamente com o Brasileirão, que tem 28 de janeiro como data inicial.

Ainda assim, Luiz Gustavo vem sendo constantemente relacionado para os jogos do Bahia. Ele já esteve no banco de reservas em seis partidas do Tricolor neste ano.

Com convocações para a seleção brasileira de base, ele se destacou com a camisa do Vasco e, ao contrário do Bahia, recebeu oportunidades pelo Cruzmaltino nesta temporada em cinco confrontos da Série A, dois da Sul-Americana, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Carioca.

— Se nada acontecer, temos o Campeonato Baiano para oferecer minutos para ele. Vamos trabalhar para que ele tenha nível de entendimento de jogo. Se não der para ser esse ano, o Campeonato Baiano está aí para isso — completou Rogério Ceni.

