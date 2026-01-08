Onde estão os times campeões do Gauchão?
Equipes tradicionais do estado estão em diferentes divisões
Em 2026, o Gauchão chega a sua 106ª edição. Entre os participantes, estão Internacional e Grêmio, os maiores do estado, além de outros times tradicionais, como Juventude, Caxias, Novo Hamburgo e Guarany.
Dos 12 inscritos, estes são os únicos com títulos estaduais, enquantos outros campeões do passado se encontram em divisões inferiores. O Brasil de Pelotas, primeiro campeão, por exemplo, está na Série A2. Confira os demais.
Gauchão Série A2
Dois tradicionais campeões do Gauchão estão na Série A2. A dupla de Pelotas protagoniza uma das maiores rivalidades do estado. Em 2025, disputaram o quadrangular final e acabaram rebaixados para a segunda divisão estadual.
O Bagé, campeão gaúcho em 1925 também disputa a A2. O primeiro e único título do jalde-negro foi sobre o Grêmio e de forma invicta, cinco anos após sua fundação.
- Bagé: campeão em 1925
- Pelotas: campeão em 1930
- Brasil de Pelotas: campeão em 1919
Gauchão Série B
Na terceira divisão gaúcha, estão o São Paulo e o Riograndense. Também estaria o Farroupilha, campeão de 1935, que não disputou o estadual em 2025 por conta de dificuldades de logística, sem estádio e estrutura para receber os jogadores.
- São Paulo: campeão em 1933
- Riograndense: campeão em 1939
