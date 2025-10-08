Pela primeira vez desde sua chegada, Jair Ventura vai ter uma semana livre para trabalhar com o elenco do Vitória, por conta da Data Fifa. Já de olho no clássico Ba-Vi, marcado para as 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, o treinador tem pontos a melhorar no time para tentar fugir do rebaixamento.

O grupo rubro-negro se reapresenta na Toca do Leão a partir das 14h desta quarta-feira depois de dois dias de folga.

Diminuir quantidade de gols sofridos

Lucas Arcanjo vê a bola entrar de mansinho contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desde a estreia à frente do Vitória, Jair Ventura tem adotado o sistema com três zagueiros (Lucas Halter, Zé Marcos e Camutanga), mas, ainda assim, a quantidade de gols sofridos pelo time chama atenção. São sete em três partidas, com direito a derrotas por 3 a 1 para o Grêmio e 4 a 3 diante do Vasco. O único jogo que o Rubro-Negro saiu sem ser vazado foi contra o Ceará, mas não sem oferecer alguns espaços ao adversário.

Os laterais, inclusive, também têm participação nesta conta, já que a maior parte dos gols surgiram de jogadas pelos lados que acabaram em cruzamentos para a área.

Para o clássico Ba-Vi, o treinador tem um grande problema para resolver na defesa, já que Lucas Halter foi expulso na partida contra o Vasco. A tendência é que ele utilize Neris para preencher esta lacuna.

Trabalhar o mental do Vitória

Árbitro Fernando Antônio Mendes dá cartão amarelo para Lucas Halter (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Este ponto é de fundamental importância e pode definir a permanência do Vitória na Primeira Divisão. Além de trabalhar o anímico do grupo em meio ao momento de turbulência, Jair Ventura precisa pregar prudência entre os jogadores, que são advertidos com frequência pela arbitragem.

Nas últimas três partidas, o Vitória levou nove cartões amarelos (sem contar os dois que resultaram na expulsão de Halter) e dois vermelhos, enquanto Grêmio, Ceará e Vasco, juntos, foram advertidos com três amarelos, um para cada. Tudo isso sem falar da expulsão de Dudu na partida contra o Fluminense, logo antes de Jair Ventura chegar.

A grande quantidade de cartões geram suspensões que afetam profundamente um elenco já limitado nas partidas subsequentes, que se tornaram verdadeiras finais na luta contra o rebaixamento. Para o Ba-Vi, o capitão Lucas Halter e o atacante Carlinhos estão suspensos, ambos expulsos contra o Vasco.

Recuperar Matheuzinho

Matheuzinho depois da partida contra o Ceará (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Por fim, mas não menos importante, é fundamental Jair Ventura recuperar atletas que são referência para esse elenco do Vitória, em especial Matheuzinho. Camisa 10 e por muito tempo maestro do time, o meia teve poucas oportunidades desde quando voltou de lesão e ainda não foi titular no esquema do novo treinador, que só usa dois meio-campistas de origem em um 5-2-3.

— Quando eu cheguei Matheuzinho estava vindo de lesão, então a análise vai sempre ser jogo a jogo. Posso precisar de um camisa dez ou de características diferentes. São mais de 40 atletas e vou tratar todos iguais. Ele não vai ser tratado diferente por ser um camisa dez. Ninguém tem vaga garantida. Nem o camisa dez, nem o sete, nem o nove. Se o cara entrar e mudar o jogo, vai ser titular. A avaliação vai sempre ser jogo a jogo, com estratégia — destacou o treinador depois da partida contra o Ceará.