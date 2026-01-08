Martín Anselmi e as missões com o Botafogo no início de 2026

O Botafogo entrou em 2026 com a necessidade do desenvolvimento de um novo trabalho. Martín Anselmi chegou para o lugar de Davide Ancelotti com uma nova ideia de jogo, perdendo liderança do elenco e traçando o planejamento da temporada e de contratações do Glorioso para seguir um caminho diferente.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo bate o Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha

Em 2026, pelo menos nos primeiros compromissos, a tendência é de um Botafogo diferente taticamente em relação aos últimos trabalhos. Martín Anselmi gosta de um esquema com três defensores fixos, povoando o meio-campo e contando com profundidade e apoio dos lados.

O elenco, com a mesma base da temporada passada, vinha trabalhando com 4-2-3-1, também com profundidade e muita posse de bola. O alto volume de jogo foi uma marca, e o treinador argentino deixou claro em sua chegada ao Rio de Janeiro que a versão de 2026 será de muito ataque.

continua após a publicidade

Botafogo em treino no Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo perde seu capitão

Ainda é um plantel com muitos jogadores experientes e identificados, mas sem uma das grandes referências das últimas três temporadas. Marlon Freitas, outrora idolatrado, aceitou oferta do Palmeiras e pediu para ser negociado, deixando então um lugar vago no meio-campo alvinegro.

Seguem no elenco nomes como Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles, liderança do grupo e que contam confiança interna da diretoria. O dia a dia será importante para entendimento da posição de cada um.

continua após a publicidade

É um Botafogo que necessita de gás novo para um ano onde confiança e competitividade são tratados com urgência. O clube projeta temporada de brilho para nomes como Álvaro Montoro e Jordan Barrera, mas tem outros que vivem momento de busca por protagonismo, como Arthur Cabral, Santi Rodríguez e, agora, o recém-contratado Lucas Villalba.

O Botafogo estreia na temporada no próximo dia 15, fora de casa, contra a Portuguesa, na rodada de abertura do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo