Em ofício enviado à CBF nesta segunda-feira, o Vitória pede alteração do horário previsto para o início do clássico contra o Bahia, que aconte na 28ª rodada, depois da Data Fifa. Inicialmente, a partida está marcada para as 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, mas o Rubro-Negro pede que o jogo seja adiantado para as 19h30 e alega potenciais problemas aos torcedores.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

De acordo com a nota divulgada pelo clube, assinada pelo presidente Fábio Mota, o que motivou o pedido são os riscos para a segurança dos envolvidos no evento e também a dificuldade para a mobilidade urbana. A diretoria do Vitória ainda lembrou que os últimos confrontos entre a dupla Ba-Vi exigiu reforço policial e acompanhamento de torcidas organizadas.

Vale lembrar que o Barradão é um estádio considerado de difícil acesso, no bairro de Canabrava. Diferente da Arena Fonte Nova, não há estações de metrô por perto, sendo possível a saída e chegada apenas de ônibus ou carro.

continua após a publicidade

+ Vitória 126 anos: veja como o Barradão mudou a história de um bairro periférico

O Ba-Vi do primeiro turno da Série A foi disputado às 16h do dia 18 de maio, um domingo, na Arena Fonte Nova, e o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1, com gols de Erick Pulga e Michel Araújo.

Everton Ribeiro e Ronald, do Vitória, disputam a bola no Ba-Vi, pela 9ª rodada da Série A (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Leia um trecho do ofício enviado pelo Vitória

Senhor Diretor [Julio Avelar, Diretor de Competições da CBF],



Dirijo-me a Vossa Senhoria na qualidade de representante legal do ESPORTE CLUBE VITÓRIA, entidade participante regular do Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2025, para requerer, com a máxima urgência e nos estritos limites da legalidade e razoabilidade, a alteração do horário da partida entre as equipes ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro da Série A do corrente ano, agendada para o dia 16 de outubro de 2025, originalmente marcada para as 21h30, para que seja antecipada para as 19h30, no mesmo dia e local.

continua após a publicidade

Esta solicitação repousa sobre motivos inafastáveis de segurança, mobilidade urbana e proteção da integridade física e moral dos envolvidos, em especial dos torcedores, atletas, comissões técnicas, profissionais de arbitragem, segurança, imprensa e demais operadores do espetáculo desportivo.

A presente medida encontra respaldo normativo, já que o Regulamento Geral das Competições da CBF, consagram expressamente a possibilidade de alteração de datas, horários e locais de partidas, por motivos de segurança, ordem pública ou conveniência justificada, sempre que houver solicitação fundamentada e possibilidade logística, como ocorre no presente caso. A partida entre ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA é um clássico de grande rivalidade e repercussão nacional, reúne dois clubes com torcidas tradicionais, aguerridas e massivamente engajadas, havendo, nos últimos confrontos, registros de necessidade de reforço policial, acompanhamento de torcidas organizadas e protocolos de evacuação com presença ostensiva de forças de segurança.

A realização do jogo às 21h30 coloca em risco a segurança e mobilidade dos torcedores, em especial jovens, idosos e famílias, considerando a dificuldade de transporte público e segurança nos deslocamentos em horário avançado.