Emissora contrata jogador ‘aposentado’ para comentar Athletico x Corinthians

A Amazon Prime Vídeo surpreendeu e anunciou que o volante Fernandinho, sem clube desde dezembro do ano passado, vai estrear na televisão. Ele comentará a partida entre Athletico e Corinthians nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Fernandinho também estará presente no jogo da volta, que foi remarcado e será na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Anteriormente, a partida estava marcada para quinta-feira (11).

Ao lado do atleta, a equipe de transmissão contará com o narrador Galvão Bueno e o apresentador Neto, ídolo corintiano. Os três estarão presentes in loco nos dois estádios - o pré-jogo dos confrontos se inicia uma hora antes da bola rolar, às 20h30.

Além da Amazon Prime Vídeo, Athletico x Corinthians passará na Globo, sportv e Premiere.

Neto, Galvão Bueno e Fernandinho estão na transmissão da Amazon Prime Vídeo. Foto: Divulgação/Prime Vídeo

Dispensado do Athletico, Fernandinho se aposentou?

Fernandinho foi dispensado do Athletico após o rebaixamento na Séria A. O jogador se apresentou no final de dezembro, no CT do Caju, mas foi avisado que não faria parte do elenco - o contrato era até o fim de 2024.

Sem renovar com o Furacão, Fernandinho não anunciou a aposentadoria. O último jogo do atleta de 40 anos foi em 8 de dezembro de 2024, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão, na Arena MRV.

No documentário "Live After Football" (Vida Depois do Futebol, em tradução livre), produzida pelo Manchester City, Fernandinho disse que ainda tem vontade de jogar. A ideia dele era jogar até o fim de 2026.

- Vou continuar jogando até que eu não possa mais fisicamente, mesmo que eu esteja me arrastando pelo campo. A vontade de continuar jogando é forte, muito forte, mas vamos ver. Às vezes, quando paro para pensar (na aposentadoria), me dá calafrio. Eu vivi isso desde os 10 anos de idade, de repente vou ter que atuar em outro ramo. Isso me deixa um pouco assustado - afirmou.

Caso queira atuar no futebol brasileiro, o volante precisa ser inscrito na Séries A e B do Campeonato Brasileiro até 12 de setembro. Já na Copa do Brasil, o prazo termina em 3 de outubro.

Fora de campo, Fernandinho concluiu recentemente o curso de gestão no futebol da Fifa.

Carreira de Fernandinho

Ex-Athletico, Fernandinho foi capitão do Manchester City e ganhou a Premiere League cinco vezes. Foto: Oli Scarff/AFP

Criado e revelado pelo Furacão, Fernandinho estreou profissionalmente em 2003 e foi vice-campeão brasileiro no ano seguinte. Em 2005, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O meio-campista ficou no clube ucraniano até 2012, com 14 títulos conquistados. Depois, se transferiu para o Manchester City e também virou ídolo ao levantar 13 taças, sendo cinco Premiere League, com 383 partidas ao longo de nove anos.

Após 17 anos na Europa, Fernandinho acertou o retorno ao Furacão e chegou a disputar uma final de Libertadores, no vice para o Flamengo, em 2022. Pelo Athletico, conquistou o Paranaense em 2005, 2023 e 2024.

Além disso, o jogador tem largo histórico na Seleção Brasileira, pela qual esteve nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 e levantou o troféu da Copa América de 2019.