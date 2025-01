Fernandinho se despede do Athletico-PR e faz mistério sobre futuro

Em publicação nas redes sociais, Fernandinho se despediu do Athletico-PR e fez mistério sobre o futuro de sua carreira. O volante agradeceu ao Furacão por ter aberto as portas em sua volta ao Brasil após muitos anos na Europa, mas afirmou que é hora de "seguir novos caminhos".

- Ao voltar para casa depois de muitos anos, fui recebido de braços abertos. Todas as vezes que vestir a camsia do Athletico, fui acolhido com carinho e respeito por todos os torcedores. Levarei isso para sempre. Chegou o momento de seguir novos caminhos, mas saio com a certeza de que o meu vínculo com o CAP nunca se quebrará - disse o atleta.

Aos 39 anos, Fernandinho conviveu durante dois meses com uma lesão muscular na região do adutor, o que o afastou dos gramados. Em seu retorno, o atleta precisou dosar sua minutagem e não conseguiu contribuir para livrar o Athletico-PR do rebaixamento.

Revelado no Furacão em 2005, Fernandinho retornou ao seu clube de origem em 2022 após 17 anos na Europa vestindo as camisas do Shakhtar Donetsk e Manchester City. No Rubro-Negro, o atleta chegou a disputar uma final de Libertadores, onde foi vice-campeão contra o Flamengo.

Por conta do rebaixamento, o Athletico-PR busca reformular o elenco, e o volante não teve seu contrato renovado. No entanto, Fernandinho não deu pistas sobre se seguirá jogando ou se irá pendurar as chuteiras.

