imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (14/10/2025); curtinhas do L!

Time embarcará para Recife nesta terça-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/10/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará treinará na manhã desta terça-feira (14) e, pela tarde, a delegação embarcará rumo a Recife (PE). O time encara o Sport na quarta-feira (15), fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará seguirá treinando na manhã desta terça-feira (14). No início da tarde, a delegação alvinegra embarcará para Recife (PE).

O próximo embate será na quarta-feira (15), fora de casa, contra o Sport. A bola rola às 20h (de Brasília). O time de Porangabuçu está em décimo lugar na tabela da competição nacional, com 34 pontos. A atual distância para a zona de rebaixamento é de nove pontos.

➡️ Ceará joga bem, é eficaz e supera o Santos pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no último sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o clube deixou a competição.

O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro foi eliminado.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no último sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será na quarta-feira (15), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).

Próximos jogos do Ceará

  • 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 29/10 - 20h - Fluminense x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro

