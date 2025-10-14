Agenda do Ceará hoje (14/10/2025); curtinhas do L!
Time embarcará para Recife nesta terça-feira
O Ceará treinará na manhã desta terça-feira (14) e, pela tarde, a delegação embarcará rumo a Recife (PE). O time encara o Sport na quarta-feira (15), fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Ingressos de Ceará x Botafogo estão à venda: veja preços e onde comprar
Ingressos de Sport x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar
Ceará visita Sport no Brasileirão com histórico desfavorável
Agenda
O Ceará seguirá treinando na manhã desta terça-feira (14). No início da tarde, a delegação alvinegra embarcará para Recife (PE).
O próximo embate será na quarta-feira (15), fora de casa, contra o Sport. A bola rola às 20h (de Brasília). O time de Porangabuçu está em décimo lugar na tabela da competição nacional, com 34 pontos. A atual distância para a zona de rebaixamento é de nove pontos.
➡️ Ceará joga bem, é eficaz e supera o Santos pelo Brasileirão
Futebol de base
O sub-17 do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 no último sábado (4), em jogo único pelas quartas do Campeonato Cearense. Com isso, o clube deixou a competição.
O sub-20 perdeu para o Ferroviário por 1 a 0 na quinta-feira (2), valendo pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como tinha sido derrotado por 2 a 1 na ida, o Alvinegro foi eliminado.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará goleou o The Blessed por 9 a 0 no último sábado (4). A partida aconteceu pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O próximo jogo será na quarta-feira (15), contra o Fortaleza, às 15h (de Brasília).
Próximos jogos do Ceará
- 15/10 - 20h - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 19/10 - 16h - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 16h - Atlético-MG x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 29/10 - 20h - Fluminense x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/11 - 16h - Ceará x Fluminense - Campeonato Brasileiro
