Athletico traça estratégia para encarar o Corinthians pela Copa do Brasil

O técnico Odair Hellmann definiu a estratégia do Athletico para encarar o Corinthians pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

O treinador atleticano, nas oitavas de final contra o São Paulo, deixou claro que a prioridade do Athletico é a Série B e repetiu o discurso antes do duelo do meio da semana. Apesar disso, ele vai avaliar se escala força máxima diante do Coringão ou poupa alguns titulares, como fez na partida de ida no Morumbis.

- Vamos recuperar os jogadores, quem estiver 100% vai jogar, porque o próximo jogo é importante. É Copa do Brasil, nós queremos passar de fase, a gente sabe que a prioridade é a Série B. Se tiver algum jogador na dúvida de tomar uma decisão para escalá-lo, fisicamente, fisiologicamente não recuperou, é outra situação. Estando todos 100%, aí a decisão é técnica, de estratégia - afirmou, em entrevista coletiva.

O Furacão vem de vitória por 1 a 0 contra o CRB, em Maceió, e encerrou um jejum de sete jogos na Segundona, com quatro empates e três derrotas. A equipe rubro-negra ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos, seis pontos abaixo do Criciúma, que abre o G-4.

Para o jogo frente ao Corinthians, o comandante aguarda as situações do lateral-esquerdo Esquivel e do atacante Luiz Fernando, que foram titulares e saíram com dores do estádio Rei Pelé. Já o zagueiro Léo, o lateral-direito Kauã Moraes, o volante Raul e o atacante Isaac, lesionados, além do atacante Julimar, em transição física, são desfalques certos.

- Jogar também é importante. Às vezes, tu tira um jogador do jogo e perde ritmo. Não vai jogar quem mostrar que não tem condições, porque a cada jogo agora é 150% que tem que botar em campo - completou.

Histórico de Athletico x Corinthians na Copa do Brasil

Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.

Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.

Chaveamento da Copa do Brasil

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. Foto: Reprodução/CBF TV

Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.

O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível. O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.