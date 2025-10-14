O Internacional está com a agenda agenda aberta para compra de ingressos para a partida contra o Sport, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, às 18h30min (de Brasília) de domingo (19), no estádio Beira-Rio, terá nova promoção. Sócios e sócias de todas as categorias não pagarão ingresso na maioria dos setores. Os check-ins já começaram para a categoria Carteira Vermelha.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Preços dos ingressos

Além da gratuidade para todos os associados, há descontos para acompanhantes e para não sócios. Confira:

Sócios e sócias Cadeira Locada, Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial Clube: ingresso gratuito para acompanhante; Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada para acompanhante por R$ 20; Não sócios: ingresso por R$ 20 nos portões 2, 3 e 7; por R$ 40 nos portões 4, 6 e 8; e R$ 70 nos setores de Área Livre na Superior.

Tabela de ingressos para Internacional x Sport (Arte: Divulgação/Internacional)

Prévia do jogo

O jogo contra o Sport será o segundo de Ramón e Emiliano Díaz no Beira-Rio e a quinta à frente do Colorado. Até agora, os argentinos comandaram o Inter em três partidas (uma vitória e dois empates). Antes do duelo com o time pernambucano, o Alvirrubro joga contra o Mirassol nesta quarta-feira (15).

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

continua após a publicidade

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

continua após a publicidade

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.