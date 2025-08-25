CBF antecipa jogo de volta entre Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração na agenda da Copa do Brasil. O confronto de volta das quartas de final entre Corinthians e Athletico, inicialmente marcado para o dia 11 de setembro (quinta-feira), foi antecipado em um dia. A partida será disputada em 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Gui Negão confirma potencial e vira solução para o Corinthians

Segundo a entidade, a mudança está relacionada ao calendário divulgado pela Conmebol para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, vale destacar que nenhum dos dois clubes envolvidos têm compromissos internacionais nesta temporada. O Corinthians já se despediu tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, enquanto o Athletico disputa apenas a Série B do Campeonato Brasileiro. O problema é que a primeira partida do Corinthians no Brasileirão após o jogo da Copa do Brasil é contra o Fluminense, e a equipe carioca ainda disputa a Copa Sul-Americana, onde terá o confronto contra o Lanús, da Argentina.

— Em observância ao artigo 40, § 1º e §2º do REC, as datas estipuladas na presente IMT foram alteradas em decorrência da data divulgada pela Conmebol referentes às quartas de final da Copa Conmebol Sudamericana 2025, obrigando um ajuste de datas para se cumprir o intervalo mínimo regulamentar de 66 horas — explicou a CBF, em seu site.

A antecipação do jogo traz um ponto de atenção para o time alvinegro. O goleiro Hugo Souza, convocado para a Seleção Brasileira, pode se tornar desfalque. Isso porque o Brasil enfrenta a Bolívia no dia 9 de setembro, um dia antes do duelo pela Copa do Brasil, o que pode dificultar o retorno do jogador e comprometer sua utilização no confronto.

Não é a primeira vez que o Corinthians vê o seu calendário ser ajustado nesta edição da competição. No mata-mata contra o Palmeiras, o jogo de volta também sofreu alteração, embora a mudança não tenha causado impacto relevante para os times.

Antes do reencontro em São Paulo, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final.