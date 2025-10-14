Diniz reencontra o Fortaleza, rival de sua primeira vitória no comando do Vasco

O Vasco de Fernando Diniz tem, nesta quarta-feira (15), um reencontro simbólico pela frente. O time enfrenta o Fortaleza no Castelão, adversário contra o qual o treinador conquistou sua primeira vitória nesta nova passagem pelo clube. Na ocasião, triunfo por 3 a 0 em São Januário, pela 9ª rodada do Brasileirão, que marcou o início de uma trajetória de recuperação vascaína na competição.

continua após a publicidade

➡️ Vasco divulga programação em semanal com jogo fora e clássico no Maracanã

Agora, Diniz vive o seu momento de maior estabilidade no comando do Gigante da Colina. A equipe soma apenas duas derrotas nos últimos dez jogos, com quatro vitórias e quatro empates no período. O desempenho recente colocou o Vasco entre os melhores do returno: são 14 pontos em oito partidas, a quarta melhor campanha, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mesmo com a mesma pontuação de Fluminense e Mirassol, o Cruzmaltino leva vantagem no saldo de gols.

Nuno Moreira comemora seu gol durante partida contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A partida contra o Fortaleza, atual integrante da zona de rebaixamento, abre uma sequência decisiva para o time carioca em outubro. Após o duelo no Castelão, o Vasco encara o Fluminense e o Bragantino, ambos concorrentes diretos na tabela e separados por poucos pontos. Os confrontos serão determinantes para consolidar as pretensões vascaínas na reta final do Brasileirão — seja mirando uma vaga na Sul-Americana ou até sonhando mais alto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Reforços importantes retornam

Para essa fase crucial da temporada, Fernando Diniz terá reforços importantes. O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Thiago Mendes estão recuperados de lesões e voltaram a treinar com o grupo. Cuesta, que se recuperava de um problema na coxa esquerda, desfalcou o time nas partidas contra Palmeiras e Vitória, mas deve reforçar a defesa no confronto contra o Fortaleza.

Já Thiago Mendes retorna após quase dois meses fora, desde que sofreu uma lesão na panturrilha direita na eliminação para o Botafogo pela Copa do Brasil. A volta dos dois jogadores amplia o leque de opções para o técnico e fortalece setores-chave do time.

continua após a publicidade

Thiago Mendes e Carlos Cuesta em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

No departamento médico permanecem apenas Jair e Adson, com retorno previsto apenas para a próxima temporada. Jair trata uma lesão ligamentar no joelho direito, enquanto Adson se recupera de fratura na tíbia.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.