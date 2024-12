Web relembra polêmica e não perdoa Fernandinho após rebaixamento do Athletico-PR

Após a queda do Athletico Paranaense para a Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Fernandinho virou alvo nas redes sociais. Internautas relembraram uma polêmica envolvendo o jogador na última "Bola de Ouro" e não perdoaram o volante do Furacão neste domingo (8).

Em outubro, após o espanhol Rodri ganhar o prêmio Bola de Ouro, Fernandinho foi às redes sociais e parabenizou o volante, com quem jogou no Manchester City. A atitude, no entanto, causou revolta em brasileiros, que consideraram injusta a derrota do atacante Vini Jr.

Confira as reações nas redes sociais: