Lei do ex? Yuri Alberto reencontra Santos em busca de recorde no Corinthians
Atacante vive ano positivo contra o rival
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encara o Santos na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida válida pelo Brasileirão tem um sabor especial para Yuri Alberto, que busca ampliar uma marca positiva contra o rival, e clube que o lançou.
Com Garro e Carrillo, Corinthians treina de olho no Santos
Corinthians
Memphis será avaliado e é dúvida do Corinthians contra o Santos
Corinthians
José Martínez falta em treinos do Corinthians e está fora do clássico contra o Santos
Corinthians
O atacante foi revelado pelo Santos e fez a sua estreia como profissional em 2017. Yuri Alberto fez somente 25 jogos pelo Peixe, com três gols marcados. O jogador rodou por Internacional, Zenit, da Rússia, e chegou ao Corinthians em 2022.
No Timão, Yuri Alberto vive o auge da carreira. São 193 jogos, 72 gols marcados e o carinho da Fiel, que vibra toda vez que seu nome é anunciado na Neo Química Arena. O Santos é justamente um dos rivais em que o atacante mais balançou as redes.
O jogador marcou seis vezes contra o rival, que está empatado com Atlético-GO e Internacional como as maiores vítimas de Yuri Alberto. Na atual temporada, o camisa 9 do Timão marcou cinco vezes contra o Alvinegro Praiano.
No Paulistão, Yuri Alberto marcou três vezes contra o Peixe. Na primeira fase, fez dois gols na vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena. Posteriormente, na semifinal, o Corinthians voltou a vencer o rival por 2 a 1. O atacante abriu o placar, e Garro completou o resultado.
No primeiro turno do Brasileirão, Yuri Alberto foi decisivo e marcou o único gol da vitória por 1 a 0, na Neo Química Arena. O duelo desta quarta-feira será o primeiro Clássico Alvinegro na Vila Belmiro nesta temporada.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Times que mais sofreram gols de Yuri Alberto pelo Corinthians
- 6 gols - Atlético-GO, Internacional e Santos
- 4 gols - Palmeiras
- 3 gols - Racing, Santo André, Grêmio e Fortaleza
*Dados levantados pelo Sofa Score Br
Boa fase
Caso Yuri marque na Vila Belmiro, o Santos se tornará a principal vítima do atacante com a camisa do Timão. Além disso, o jogador quer manter o bom momento. Após as críticas pela cavadinha frustrada em uma penalidade na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o camisa 9 respondeu com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada do torneio nacional.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias