Flamengo fica aquém das metas antes da Copa em temporada de altos e baixos

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O Flamengo encerrou o primeiro ciclo da temporada antes da pausa para a Copa do Mundo sem atingir o que era esperado em termos de resultados, em temporada de altos e baixos. O clube conquistou o Campeonato Carioca e faz ótima campanha na Libertadores, mas vê o Palmeiras abrir vantagem na liderança do Brasileirão e ficou pelo caminho na Copa do Brasil.

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A vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado (30), marcou o encerramento do semestre e serviu como ponto de partida para o balanço feito pelo treinador português. Ele admitiu incômodo com a pontuação no Campeonato Brasileiro, mas valorizou a Libertadores.

— Conseguimos vencer o Carioca. Depois, na Libertadores, conseguimos fazer uma boa campanha, não é? Uma campanha que é a melhor campanha de algum tempo já. No Campeonato Brasileiro, com certeza queríamos ter mais pontos, esse era o objetivo. Perdemos cinco pontos logo nas primeiras três rodadas…Agora, no último jogo com o Palmeiras, voltamos a perder três pontos importantes. Em termos gerais, estamos com dois jogos para terminar o primeiro turno. Se conseguirmos fazer seis pontos (contra Mirassol e Chapecoense), vamos para um primeiro turno do nível dos melhores que tem apresentado o Flamengo nos últimos anos — avaliou Jardim.

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Libertadores: objetivo alcançado com sobra

Entre as metas estabelecidas pela diretoria rubro-negra, a classificação às oitavas de final da Libertadores era uma das prioridades. O Flamengo não apenas atingiu o objetivo como terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 16 pontos, e assegurou a melhor campanha entre os participantes do torneio.

O desempenho é, inclusive, o melhor da história rubro-negra no torneio continental. Em 2022 e 2007 o clube atingiu a mesma pontuação, mas com saldo pior, ficando atrás de outras equipes.

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Brasileirão: disputa aberta, mas liderança segue distante

No Campeonato Brasileiro, a meta era assumir a liderança da competição nos meses finais, sendo o duelo com o Palmeiras crucial no planejamento interno. O Flamengo chega à pausa ocupando a segunda colocação, com 34 pontos.

Apesar de permanecer na perseguição ao rival, o clube ainda não alcançou o objetivo traçado. A diferença é de sete pontos para o líder, embora o time rubro-negro tenha uma partida a menos. O confronto direto entre as equipes terminou com derrota do Flamengo por 3 a 0.

Copa do Brasil: meta frustrada

O principal revés da temporada até aqui aconteceu na Copa do Brasil. A classificação às oitavas de final era uma das metas estipuladas pela direção, mas o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na quinta fase.

O resultado impediu o clube de cumprir integralmente o planejamento traçado para o primeiro semestre e representa, até o momento, o único objetivo que não poderá mais ser recuperado ao longo da temporada.

Título estadual marcou início do trabalho

A trajetória de Leonardo Jardim no Flamengo começou justamente na decisão do Campeonato Carioca. Após a demissão de Filipe Luís, o treinador estreou na final contra o Fluminense e conquistou o título nos pênaltis após empate por 0 a 0.

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Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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