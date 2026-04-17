São Paulo terá mudanças contra o Vasco; veja provável escalação

O São Paulo deve ter mudanças na escalação para enfrentar o Vasco neste sábado, 18 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

No meio-campo, a principal alteração é a ausência de Marcos Antonio, que sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. A tendência é que Danielzinho ganhe oportunidade, possivelmente formando dupla com Bobadilla, uma alternativa que já agradou ao técnico Roger Machado.

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Nas laterais, o time também terá ajustes. Pela direita, Lucas Ramon está fora após expulsão contra o Vitória, e Cédric Soares aparece como principal opção para a vaga. Maik, que perdeu espaço recentemente, segue sendo observado pela comissão técnica.

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Por outro lado, a defesa pode ganhar um reforço importante. Sabino, que ficou fora do último jogo por desgaste físico, voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição. Em contrapartida, Rafael Tolói está suspenso e não poderá atuar.

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Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

(Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Veja a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Vasco

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)